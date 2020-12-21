Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Susto!

Vídeo: carro capota e quase atinge pedestres em Laranja da Terra

O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (21). O motorista teve ferimentos na cabeça e no ombro
Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2020 às 18:45

Um veículo capotou em uma avenida movimentada do Centro de Laranja da Terra, Região Serrana do Espírito Santo, no início da tarde desta segunda-feira (21). Após o acidente, o carro quase atingiu pedestres que passavam pela calçada. O motorista do veículo ficou ferido.
De acordo com testemunhas, o condutor colidiu com um trator de entulho e capotou com o carro. 
Carro capotou em Laranja da Terra Crédito: Leitor
A ocorrência foi registrada por câmeras de videomonitoramento da região. O acidente ocorreu no início da tarde (21), enquanto várias pessoas passavam pela avenida. Nas imagens é possível ver o carro capotando e o susto dos pedestres que estavam no local. Ninguém foi atingido pelo veículo. Testemunhas relataram um barulho muito forte provocado pelo acidente. 
Ainda nas imagens, o condutor do veículo aparece saindo do carro pela janela e sendo ajudado por pessoas que estavam no local. O homem teve ferimentos na cabeça e no ombro. De acordo com testemunhas, ele foi encaminhado para atendimento médico.
Carro capotou e quase atingiu pedestres em Laranja da Terra Crédito: Reprodução

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cachoeiro tem hotéis lotados e entra nos ajustes finais para a apresentação de Roberto Carlos
Agenda HZ: Roberto Carlos, festival de cerveja e Prainha Vive agitam o fim de semana no ES
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados