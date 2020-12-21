Vídeo: carro capota e quase atinge pedestres em Laranja da Terra

Um veículo capotou em uma avenida movimentada do Centro de Laranja da Terra, Região Serrana do Espírito Santo, no início da tarde desta segunda-feira (21). Após o acidente, o carro quase atingiu pedestres que passavam pela calçada. O motorista do veículo ficou ferido.
De acordo com testemunhas, o condutor colidiu com um trator de entulho e capotou com o carro.
A ocorrência foi registrada por câmeras de videomonitoramento da região. O acidente ocorreu no início da tarde (21), enquanto várias pessoas passavam pela avenida. Nas imagens é possível ver o carro capotando e o susto dos pedestres que estavam no local. Ninguém foi atingido pelo veículo. Testemunhas relataram um barulho muito forte provocado pelo acidente.
Ainda nas imagens, o condutor do veículo aparece saindo do carro pela janela e sendo ajudado por pessoas que estavam no local. O homem teve ferimentos na cabeça e no ombro. De acordo com testemunhas, ele foi encaminhado para atendimento médico.