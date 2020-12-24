Caminhoneiro morre em acidente na BR 101 em Itapemirim

Um caminhoneiro morreu em um grave acidente no início da noite desta quarta-feira (23) em Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo. O caminhão que ele dirigia colidiu de frente com uma carreta na altura do km 400,5 da BR 101 Sul.
A cabine do caminhão ficou totalmente destruída e a estrutura do veículo foi danificada. O acidente aconteceu entre a praça de pedágio de Itapemirim e o trevo de acesso à Rodovia do Frade.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão e a carreta estavam seguindo em sentidos opostos quando ocorreu a batida. O motorista do caminhão morreu ainda no local.
O condutor do caminhão não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local durante o socorro médico. Foi uma colisão frontal. Um acidente grave, disse o inspetor da PRF, Loyola. O trânsito ficou em meia pista, no sistema pare e siga, gerando congestionamento na região. O condutor da carreta não precisou de atendimento médico.