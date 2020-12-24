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Batida

Caminhoneiro morre em acidente na BR 101 em Itapemirim

O caminhão que ele estava colidiu de frente com uma carreta na altura do km 400,5 da BR 101 Sul, entre a praça de pedágio de Itapemirim e o trevo de acesso à Rodovia do Frade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2020 às 18:58

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 18:58

O caminhão que ele estava colidiu de frente com uma carreta na altura do km 400,5 da BR 101 Sul.
Caminhoneiro morreu em acidente na BR 101 Crédito: TV Gazeta Sul
Um caminhoneiro morreu em um grave acidente no início da noite desta quarta-feira (23) em Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo. O caminhão que ele dirigia colidiu de frente com uma carreta na altura do km 400,5 da BR 101 Sul.
A cabine do caminhão ficou totalmente destruída e a estrutura do veículo foi danificada. O acidente aconteceu entre a praça de pedágio de Itapemirim e o trevo de acesso à Rodovia do Frade.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão e a carreta estavam seguindo em sentidos opostos quando ocorreu a batida. O motorista do caminhão morreu ainda no local.
O condutor do caminhão não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local durante o socorro médico. Foi uma colisão frontal. Um acidente grave, disse o inspetor da PRF, Loyola. O trânsito ficou em meia pista, no sistema pare e siga, gerando congestionamento na região. O condutor da carreta não precisou de atendimento médico.

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