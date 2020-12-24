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Santa Martha e Andorinhas

Polícia apreende armas e drogas durante ações em bairros de Vitória

As ações da Polícia Militar aconteceram nos bairros Andorinhas e Santa Martha; um homem foi detido e outro conseguiu escapar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 21:30

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 21:30

Drogas, munições, celulares e materiais relacionados ao tráfico de drogas foram apreendidos pela polícia
Drogas, munições, celulares e materiais relacionados ao tráfico de drogas foram apreendidos pela polícia Crédito: Divulgação/PMES
Um homem foi preso em uma casa do bairro Santa Martha, em Vitória, na noite desta quarta-feira (23). No local, os militares também encontraram uma pistola calibre .380, muitas drogas e munições. Um carregador de submetralhadora de fabricação caseira foi apreendido, mas a arma não foi encontrada. Segundo a Polícia Militar, o detido já possui passagens da época em que ainda era menor de idade.
O soldado Carvalho, da Força Tática da Polícia Militar, afirmou que agentes realizavam patrulhamento no bairro quando receberam denúncias de que uma casa na região estaria sendo utilizada como ponto de armazenamento de armas e drogas. Quando chegavam ao local, os policiais viram um homem correr para dentro da residência. 
"Os militares fizeram um cerco na casa e abordaram o indivíduo. Ele estava com uma pistola na cintura e, na bolsa que estava com ele, foi encontrada uma quantidade de drogas. Ele contou que devia ao tráfico do local e que estava ali para poder vender drogas e pagar essa dívida. Na residência, foram localizadas mais drogas, além das que estavam na bolsa, e uma quantidade de munição", afirmou o soldado Carvalho.

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Ainda segundo o soldado, as equipes receberam informações de que um outro homem teria saído da casa com uma submetralhadora e teria ido até outra residência no bairro Andorinhas, também em Vitória.
"Nessa outra casa, visualizamos o indivíduo correndo e pulando muros das residências vizinhas. Não foi possível alcançá-lo, mas na residência onde ele estava nós encontramos dinheiro, rádios comunicadores utilizados pelo tráfico local e mais munições", afirmou.
No total, foram apreendidos R$ 4.256 em espécie, um carregador de submetralhadora de fabricação caseira, 47 munições de calibre 380, 37 munições de calibre 9mm, 54 pedras de crack, um pino de cocaína, quatro buchas de maconha, dois pinos contendo haxixe, três frascos de loló, dois frascos de ácido bórico, três celulares, três rádios comunicadores, três bases de rádio comunicador e uma balança de precisão. Todo o material foi levado para a Delegacia de Polícia Judiciária de Vitória.

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