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Homem é achado morto dentro de casa incendiada em Cachoeiro de Itapemirim

Uma vizinha viu a fumaça na madrugada desta quinta-feira (24) e chamou os bombeiros. Mas não havia mais fogo no local quando o resgate chegou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2020 às 17:35

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 17:35

Uma vizinha viu a fumaça na madrugada desta quinta-feira (24) e chamou os Bombeiros
Homem é encontrado morto dentro de casa após incêndio Crédito: Internauta que não quis se identificar
Um homem foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (24), no bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, dentro de uma residência incendiada. O corpo estava caído perto de uma porta. A vítima, identificada apenas pelo primeiro nome, Luís, tinha 59 anos.
Os bombeiros estiveram no local e informaram que a residência tinha traços de incêndio, porém não havia mais fogo aparente. Quem chamou o Corpo de Bombeiros foi uma vizinha que percebeu uma movimentação estranha na madrugada e viu uma fumaça saindo pelas janelas.
A casa, na rua Helena de Oliveira, estava com o interior destruído. O fogo queimou as janelas de madeira e derreteu o forro de PVC. A perícia da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros foram acionados, no entanto, ainda não existe previsão de quando o laudo que identifica a causa do incêndio seja concluído.
Uma vizinha viu a fumaça na madrugada desta quinta-feira (24) e chamou os Bombeiros
Homem é encontrado morto dentro de casa após incêndio Crédito: Internauta que não quis se identificar

MORADOR JÁ HAVIA ESQUECIDO FOGO ACESO ANTES

Segundo a vizinha Renata Rangel Neves, em algumas outras ocasiões, Luiz já havia esquecido panelas no fogo ou o gás aberto e os próprios vizinhos entraram na casa e apagaram pequenos incêndios.
"Várias vezes a gente socorreu ele ali na casa quando ele deixava o fogo aceso e queimava panela e dava aquele fumaceiro. Quando ele bebia, a gente também o socorria. Mas, dessa vez, infelizmente, ninguém ouviu nada que alertasse para procurar socorro, disse Renata.

Homem é encontrado morto dentro de casa após incêndio

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