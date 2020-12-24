Homem é achado morto dentro de casa incendiada em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo a vizinha Renata Rangel Neves, em algumas outras ocasiões, Luiz já havia esquecido panelas no fogo ou o gás aberto e os próprios vizinhos entraram na casa e apagaram pequenos incêndios.

"Várias vezes a gente socorreu ele ali na casa quando ele deixava o fogo aceso e queimava panela e dava aquele fumaceiro. Quando ele bebia, a gente também o socorria. Mas, dessa vez, infelizmente, ninguém ouviu nada que alertasse para procurar socorro, disse Renata.