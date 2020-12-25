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Na madrugada de Natal

Dois morrem após carro cair em rio em Praia Grande, Fundão

Segundo a Polícia Militar, vítimas foram socorridas por populares, mas acabaram não resistindo ao acidente após serem retiradas da água
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2020 às 20:30

Publicado em 25 de Dezembro de 2020 às 20:30

Acidente deixa duas vítimas
Carro cai em rio em Fundão e ocupantes do veículo acabaram morrendo Crédito: Internauta
Duas pessoas morreram na madrugada desta sexta-feira (25), depois que um carro avançou sobre a proteção do rio, próximo ao centro de Praia Grande, em Fundão, vindo a cair na água. As informações são da prefeitura do município, que não soube informar a causa do acidente.
As informações iniciais divulgadas pela Polícia Militar davam conta que o carro tinha batido em ônibus, perdido o controle e caído da ponte entre Praia Grande e Nova Almeida (Serra), mas, segundo a comunidade, o acidente não ocorreu na divisa entre as duas cidades.
A morte foi registrada na Rodovia ES 010, próximo ao centro de Praia Grande, de acordo com fontes da comunidade.
Polícia Militar informou, por nota, que quando os militares chegaram ao local as vítimas já tinham sido retiradas da água. Algumas pessoas da região tentaram reanimá-las, mas sem sucesso. Quando o resgate chegou, os ocupantes do carro já estavam mortos. 

Correção

26/12/2020 - 9:25
A primeira versão deste texto dizia que o carro havia caído da ponte entre Praia Grande e Nova Almeida, de acordo com nota enviada pela PM. No entanto, segundo pessoas da comunidade que registraram o episódio, o acidente ocorreu na ES 010. A informação foi atualizada.

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