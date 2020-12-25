Dois morrem após carro cair em rio em Praia Grande, Fundão

Duas pessoas morreram na madrugada desta sexta-feira (25), depois que um carro avançou sobre a proteção do rio, próximo ao centro de Praia Grande, em Fundão, vindo a cair na água. As informações são da prefeitura do município, que não soube informar a causa do acidente.
As informações iniciais divulgadas pela Polícia Militar davam conta que o carro tinha batido em ônibus, perdido o controle e caído da ponte entre Praia Grande e Nova Almeida (Serra), mas, segundo a comunidade, o acidente não ocorreu na divisa entre as duas cidades.
A morte foi registrada na Rodovia ES 010, próximo ao centro de Praia Grande, de acordo com fontes da comunidade.
A Polícia Militar informou, por nota, que quando os militares chegaram ao local as vítimas já tinham sido retiradas da água. Algumas pessoas da região tentaram reanimá-las, mas sem sucesso. Quando o resgate chegou, os ocupantes do carro já estavam mortos.
Correção
26/12/2020 - 9:25
A primeira versão deste texto dizia que o carro havia caído da ponte entre Praia Grande e Nova Almeida, de acordo com nota enviada pela PM. No entanto, segundo pessoas da comunidade que registraram o episódio, o acidente ocorreu na ES 010. A informação foi atualizada.