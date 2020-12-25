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Papai Noel entrega de jet ski bombons em bairros de Vitória

Empresários vestidos com a fantasia do bom velhinho fizeram a ação na manhã de Natal para alegrar crianças de comunidades pobres

Publicado em 25 de Dezembro de 2020 às 17:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2020 às 17:55
Amigos do Jet entregaram bombons de jet ski em Vitória
Grupo de empresários se fantasia para entregar doces para crianças Crédito: Amigos do Jets/Divulgação
Nos contos populares, o Papai Noel sai do Polo Norte para viajar de trenó pelo mundo deixando presentes para todas as crianças. Mas, aqui em Vitória, o bom velhinho se multiplicou em várias versões da figura natalina que, no lugar de renas, usam jet ski para entregar bombons a crianças de bairros da orla da Baía de Vitória.
Um grupo de 40 empresários do meio náutico participou na manhã desta sexta-feira de Natal (25) de uma ação para alegrar os pequenos de regiões mais pobres. "A ideia começou no ano passado, quando amigos se juntaram. Pensamos em entregar presentes, mas os bombons era uma ideia mais prática. No ano passado distribuímos mais de 600 caixas de bombons. Este ano, a arrecadação foi ainda maior, cerca de 1500 caixas", contou o DJ, Iury Magesky. 
O grupo se reuniu, às 10 horas, no Canal de Camburi com as respectivas motos aquáticas, na altura do bairro Santa Luiza e percorreram a orla de bairros como Ilha das Caeiras, Mário Cipresty, Santo Antônio e encerrou a entrega de bomboms no bairro Jesus de Nazareth, onde foram recebidos com banda e fogos de artifício. 
Todos os condutores das motos aquáticas tinham habilitação para dirigir. Eles vestiam roupas de Papai Noel e carregavam em embarcações as caixas com os doces.  Por onde passavam, os rostinhos dos pequenos brilhavam. 
"Para nós é muito gratificante poder distribuir um pouco de alegria, ver o sorriso no rosto dessas crianças e fazer tudo de coração, é muito bom", completou Iury. 
Para 2021, a ideia é ampliar as doações para que o grupo consiga 3 mil caixas de bombons para dar no natal para as crianças. 

Papai Noel de Jet ski

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