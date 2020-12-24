Papai Noel existe? Deixe as crianças descobrirem a resposta sozinhas

Criança olhando para o Papai Noel Crédito: Shutterstock

A infância é lembrada por muitos como a melhor fase da vida. Talvez porque são poucas as preocupações e a imaginação rola solta. Nesse período em que tudo é possível e mágico, surgem ideias, brincadeiras e inúmeras possibilidades de ver o mundo e até as pessoas, inclusive as que só existem em um mundo de fantasias, como o Papai Noel.

Muito querido pelos pequenos, o bom velhinho é um protagonista quase unânime entre as crianças quando o assunto é Natal. Mas você, adulto, já se perguntou se é saudável alimentar essa fantasia? Como era de se esperar, especialistas dizem que sim.

A pedagoga Cristiane Batista é mãe de Alice de Souza, de 7 anos. Ela conta que, mesmo sabendo qual o presente que a filha quer, faz questão de escrever com ela a cartinha para o Papai Noel todos os anos. Acredito que seja importante deixar fluir a imaginação das crianças, até para um melhor desenvolvimento no mundo real. Precisamos deixar a criança ser criança enquanto ela pode. Deixa pra limitar a imaginação quando for adulto, diz a mãe.

Para Cristiane, vários personagens fazem parte da infância e ela sempre compartilha toda a magia de cada um deles com a pequena Alice. Conversamos sobre o assunto sempre que surgem oportunidades, como quando um dente amolece e a fada do dente entra em ação. O Coelho da Páscoa traz chocolates pra criança obediente e, claro, o papai Noel vai receber a cartinha dela.

Não podemos deixar a magia da infância acabar. Esse ano ela quer uma boneca que parece um bebê de verdade, acho que o Papai Noel vai atender o pedido dela. Eu e o papai já estamos providenciando (risos), brinca a mamãe.

Alice Souza e sua cartinha para o Papai Noel Crédito: Arquivo Pessoal

Incentive a brincadeira

"Brincar deve ser uma prática diária e as festividades do Natal são uma oportunidade de exercê-la" Renata Junger - Psicóloga

A psicóloga Renata Junger explica que as fantasias, como as relacionadas ao Papai Noel e à magia do Natal, também são brincadeiras e, por isso, são essenciais ao desenvolvimento das crianças. Eu associo a fantasia ao lúdico ao ato de brincar. Dessa forma, entendo o brincar como um aspecto vital para garantir a saúde da criança, uma vez que ele mobiliza conteúdos importantes relacionados a tensões e conflitos que a criança está enfrentando em seu mundo interno, pontua.

A magia do brincar acontece quando há liberação de energias estagnadas, promovendo a auto regulação e consequente reparação desses conflitos, complementa.

Segundo a profissional, é função do adulto garantir os meios necessários para que as crianças exerçam seu direito de brincar. Nesse contexto, é importante valorizar todas as produções delas, incentivando a auto expressão, imaginação e criação de histórias e personagens. Essa deve ser uma prática diária e as festividades do Natal são uma oportunidade de exercê-la. A relação que a criança estabelece com o Papai Noel, por exemplo, dialoga com a sua capacidade de criar e pode mobilizar aspectos como o encantamento, as expectativas, os medos, entre outros, afirma Renata.

Outra orientação da psicóloga é fomentar uma relação saudável da criança com a sua própria imaginação. O importante é respeitar a relação estabelecida sem forçá-la ou interrompê-la. A medida, nesse caso, é o equilíbrio, sempre modulado pelas produções da própria criança, acrescenta.

Dicas para fomentar a imaginação

A psicanalista Bianca Martins recomenda o livro "Cartas do Papai Noel" como leitura de Natal para compartilhar com as crianças. Crédito: Divulgação

A psicanalista e colunista da Revista.ag, Bianca Martins, também é super a favor de manter as fantasias vivas nas crianças. Ela inclusive sugere o livro Cartas do Papai Noel como leitura para compartilhar com os pequenos. São as cartas que Tolkien - o mesmo autor da obra "O Senhor dos Anéis" - escrevia para seus filhos, se passando por Papai Noel. É um ode à fantasia. Lindo!, recomenda.

Na história, todo mês de dezembro, um envelope com um selo do Polo Norte chegava para os filhos de Tolkien, o autor. Dentro dele, vinha uma carta escrita à mão com letra trêmula e estranha e um lindo desenho colorido. Isso tudo era do Papai Noel, narrando histórias incríveis sobre a vida no Polo Norte. Desde a primeira carta para o filho mais velho, em 1920, até a comovente última carta para a caçula, em 1943, este livro reúne todas as memoráveis cartas e desenhos que Tolkien fez para os filhos.

A profissional ainda separou 10 dicas de como manter a fantasia viva na criança e entrar na brincadeira com ela. Confira: