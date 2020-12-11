Selecionamos 15 dicas de presentes de Natal pra quem ama pets

Os pets também querem participar das festa Crédito: Shutterstock

O Natal está chegando! É hora de pensar naquele presente especial para quem a gente ama. E se essa pessoa adora animais e até tem um, dois ou três em casa  ou não tem, mas é apaixonado pelo tema  por que não procurar um mimo que contemple esse universo? A coluna É o bicho separou algumas sugestões para deixar os gateiros e cachorreiros felizes com a chegada do Papai Noel.

Pijama tal pai, tal filho

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Que tal passar a noite de Natal a caráter. A @talpai_e_talpet oferece esse pijama Casal + Pet  Natal Noel. O tecido é poliamida, uma malha macia e confortável, com um pouco de elastano. Custa: R$ 278,99. Site: alegriademontar.com.br.

Pra quem ama pets e ler

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Esse mimo é para aqueles que amam bichos e livros. O aparador Andréa Marmê Ateliê traz um cachorrinho lindo! Feito em MDF, é confeccionado com pintura artesanal. Custa R$ 89 na elo7.com.br.

Porta-biju

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Para as mamães que têm felinos em casa e são apaixonadas por anéis, a dica é esse porta-anel no formato de um gatinho. A peça é criação de Alan Wisniewsky. Produto moldado em metal com finalização cromada. São vários animais disponíveis. O gatinho custa R$ 53, na muma.com.br.

Ensaio fotográfico

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Já pensou em dar de presente de Natal para quem é pai ou mãe de pet um ensaio fotográfico com a família, incluindo o filho de quatro patas? A Renata Paz, da @deitaerolafotografiapet, já está com seus pacotes de Natal. Todos são realizados ao ar livre, em meio à natureza de parques e praças, com todos os protocolos de saúde necessários. Preço: varia de R$ 180 (12 fotos) a R$ 480 (40 fotos). Contato: (27) 98865-5757.

Sacola

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Para quem é gateira e adora sacolas, essa da Ana Lua é uma boa dica de presente. Serve para carregar seus livros, ir à praia, piscina... É estampada dos dois lados, forrada, traz bolso interno com zíper e fecho de botão magnético. Custa R$ 79 na analua.art.br.

Tênis

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Tem muita gente que é apaixonado por calopsitas. Para esta pessoa, a dica é um tênis cheio delas. É produzido de forma totalmente artesanal. Custa R4 149 na usthemp.com

Quadros

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Esse é para quem é fã do Snoopy e Charlie Brown. Esses quadros decorativos vão deixar sua casa mais charmosa. Eles têm impressão em altíssima resolução, borda infinita, fita dupla para fixação e a embalagem, além de exclusiva, é show de bola. Essas quatro peças custam R$ 119,90 na quadros-em-acao.com.br.

Enfeites de Natal

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Esse também é para dar de presente um pouco antes da véspera do Natal, pois servem para deixar a árvore cheia de enfeites. É digno de um bom cachorreiro. É só misturá-los com as bolinhas coloridas, colocar o pisca-pisca, e pronto! Sua árvore ficará um charme. Custa R$ 27,07 (cada um), na amazon.com.br.

Cachepô

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Quem ama gatinhos, como eu, vai amar esse cachepô superestiloso para colocar suas plantinhas. É de cerâmica e custa R$ 39,90 na lojagatamia.com.br.

Aquarela personalizada

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Que tal dar uma aquarela de presente com a cara do pet para os seus pais? É só entrar em contato com o artista plástico Paulo duSanctus pelo instagram (@paulodusanctus). Preço a combinar.

Bolas de Natal

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Árvore de Natal sem bolinhas não tem graça, né? Essa dica é para presentear quem você ama e é apaixonado por pets, mas antes do dia 24 de dezembro. São bolinhas que fazem alusões aos animais de estimação. O conjunto com seis custa R$ 57,94 na americanas.com.br

Planner

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O final do ano está chegando e é hora de se planejar. Para quem gosta de listar as tarefas como antigamente, escrevendo à mão, uma boa dica é esse planner semanal da Fernanda Julião, com a temática gatinhos. Traz um planner, um bloquinho e um to do list. Custa R$ 35, R$ 20 e R$ 20, respectivamente.

Lençol queen

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O casal é apaixonado por felinos? Então, esse jogo de cama de casal queen size vai fazer sucesso como presente. Dormem vocês e os gatinhos, claro. Custa R$ 399,90 no mercadolivre.com.br.

Berloque

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Os pingentes da Vivara com a temática pet também são o must para presentear no Natal. Este de porquinho-da-índia custa R$ 190. Tem de calopsita, de chow chow, de periquito, de tartaruga, de coelho, entre outros.

Caneca

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