Aprenda a fazer arranjo para decorar a sua mesa no Natal

Quem não ama decorar a casa para o Natal, não é mesmo? O clima de festa superaguardado durante todo o ano deixa tudo mais brilhante nessa época. Porém, com o passar do tempo, a criatividade vai acabando. Além disso, neste ano, excepcionalmente, a maior parte das coisas devem ser feitas em casa por conta da pandemia, inclusive os artigos de decoração.
Para te ajudar nessa missão, a designer floral Bruna Medeiros, da Festar (@festarporbrunam), ensina como fazer um arranjo natalino fácil, mas que fará toda a diferença na sua decoração. Além das folhagens e flores você vai precisar de uma base para o arranjo, espuma floral hidratada e spray metalizado. Para facilitar, a profissional ainda escolheu folhas bem fáceis de encontrar. Um spoiler: ficou lindo!
Quer saber como faz? Confira todas as dicas no vídeo abaixo: