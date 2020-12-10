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Aprenda a fazer arranjo para decorar a sua mesa no Natal

O tutorial dessa semana é um arranjo natalino que vai dar um ar bem sofisticado  e leve ao ambiente sua ceia. Veja vídeo

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 06:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2020 às 06:02
A designer floral Bruna Medeiros ensina a fazer arranjo natalino para mesa.
A designer floral Bruna Medeiros ensina a fazer arranjo natalino para mesa. Crédito: Reprodução
Quem não ama decorar a casa para o Natal, não é mesmo? O clima de festa superaguardado durante todo o ano deixa tudo mais brilhante nessa época. Porém, com o passar do tempo, a criatividade vai acabando. Além disso, neste ano, excepcionalmente, a maior parte das coisas devem ser feitas em casa por conta da pandemia, inclusive os artigos de decoração.
Para te ajudar nessa missão, a designer floral Bruna Medeiros, da Festar (@festarporbrunam), ensina como fazer um arranjo natalino fácil, mas que fará toda a diferença na sua decoração. Além das folhagens e flores você vai precisar de uma base para o arranjo, espuma floral hidratada e spray metalizado. Para facilitar, a profissional ainda escolheu folhas bem fáceis de encontrar. Um spoiler: ficou lindo!
Quer saber como faz? Confira todas as dicas no vídeo abaixo:

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