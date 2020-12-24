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É Natal, é amor

2,7 mil crianças no ES ganham presentes do 'Papai Noel dos Correios'

Neste ano, pela primeira vez, a campanha foi on-line. As cartinhas puderam ser adotadas pela internet e a única etapa física foi a entrega dos presentes, mas sem aglomeração
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2020 às 16:48

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 16:48

A estudante Rafhaela Ferreira Ricas, de Cachoeiro de Itapemirim, ganhou um relógio e amou o presente
Rafhaela Ferreira Ricas, de Cachoeiro de Itapemirim, que ganhou um relógio e amou o presente Crédito: Reprodução de vídeo/Correios
Mesmo com as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, a campanha "Papai Noel dos Correios" levou alegria para milhares de crianças capixabas neste Natal. Dos 3.161 estudantes de escolas públicas que participaram enviando pedidos no Espírito Santo, 2.774 crianças tiveram suas cartinhas adotadas e os pedidos atendidos no Estado.
Estudantes de várias cidades capixabas receberam os presentes, como a Rafhaela Ferreira Ricas, de Cachoeiro de Itapemirim, que ganhou um relógio e amou o presente.

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Em vídeo divulgado pelos Correios, ela agradeceu os padrinhos e madrinhas que ajudaram a tirar o sonho do papel e ainda soltou a voz cantando "É Natal". Veja abaixo
Neste ano, pela primeira vez, a campanha do "Papai Noel dos Correios" foi on-line. Todas as cartinhas foram recebidas e puderam ser adotadas pelo blog do Papai Noel dos Correios. A única etapa física foi a entrega dos presentes.
Não houve eventos para a distribuição dos presentes para evitar aglomerações e proteger crianças e demais participantes. As crianças foram chamadas individualmente às escolas para retirar o presente em horário agendado.
Com informações dos Correios

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