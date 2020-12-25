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Trânsito

Mulher morre em acidente entre moto e carreta na BR 101, na Serra

A vítima estava na moto envolvida no acidente e morreu logo após a batida, na tarde desta quinta-feira (24), na altura de Carapina

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 21:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2020 às 21:22
Moto envolvida em acidente na Serra
Moto envolvida em acidente na Serra nesta quinta-feira (24) Crédito: Internauta
Uma mulher morreu durante um acidente entre uma moto e uma carreta na tarde desta quinta-feira (24) na BR-101, na Serra
Segundo informações da perícia da Polícia Civil, a vítima estava na garupa de uma motocicleta e seguia no sentido Vitória-Serra. Na altura do bairro Carapina, o condutor do veículo seguia atrás de uma caminhonete quando o trânsito parou e, para  não colidir com o veículo, o motoqueiro se esquivou para o corredor da pista.

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O retrovisor esquerdo da moto atingiu a lateral do veículo, o que fez o motoqueiro perder o controle e cair com a moto na pista. Uma carreta que passava na pista lateral atingiu a mulher que estava na garupa, que também caiu da moto. 
A vítima morreu na hora. O caminhoneiro não parou e seguiu caminho sem prestar socorro à mulher. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, assim como a perícia técnica da Polícia Civil que fez os primeiros levantamentos sobre o acidente. Muitos curiosos se juntaram ao redor da cena, fazendo fotos  e até atrapalhando o trabalho pericial.
O corpo foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. A polícia não passou a identificação da vítima. Até o momento, o motorista da carreta não foi identificado. 

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