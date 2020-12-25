Mulher morre em acidente entre moto e carreta na BR 101, na Serra

Moto envolvida em acidente na Serra nesta quinta-feira (24) Crédito: Internauta

Uma mulher morreu durante um acidente entre uma moto e uma carreta na tarde desta quinta-feira (24) na BR-101, na Serra

Segundo informações da perícia da Polícia Civil , a vítima estava na garupa de uma motocicleta e seguia no sentido Vitória-Serra. Na altura do bairro Carapina, o condutor do veículo seguia atrás de uma caminhonete quando o trânsito parou e, para não colidir com o veículo, o motoqueiro se esquivou para o corredor da pista.

O retrovisor esquerdo da moto atingiu a lateral do veículo, o que fez o motoqueiro perder o controle e cair com a moto na pista. Uma carreta que passava na pista lateral atingiu a mulher que estava na garupa, que também caiu da moto.

A vítima morreu na hora. O caminhoneiro não parou e seguiu caminho sem prestar socorro à mulher. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, assim como a perícia técnica da Polícia Civil que fez os primeiros levantamentos sobre o acidente. Muitos curiosos se juntaram ao redor da cena, fazendo fotos e até atrapalhando o trabalho pericial.