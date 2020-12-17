Uma manifestação solitária em favor da vida no trânsito em Vila Velha

Um dia depois de acontecer um acidente que matou um motociclista e sua acompanhante
, na orla de Vila Velha, um cidadão anônimo, de forma voluntária, foi para a Avenida Lindenberg munido de um cartaz para pedir paz no trânsito na manhã desta quinta-feira (17), na altura do bairro Nossa Senhora da Penha.
O guarda municipal Marcos Ferreira, que passava pelo local, registrou a imagem e soube pelo homem que um parente dele tinha sido vítima de um acidente de moto, o que o motivou a fazer a campanha pedindo que os condutores desse tipo de veículo trafeguem com cuidado pelos corredores viários, prática perigosa que tem causado muitos desastres.
O cidadão, com capacete e máscara, ia para o meio da pista com o seu cartaz toda vez que o semáforo da avenida fechava, chamando atenção de motoristas e passageiros de ônibus.
O guarda municipal Ferreira, acostumado a atender muitas ocorrências com acidentes de moto em Vila Velha
, aproveitou e elogiou a iniciativa do rapaz. Que a paz reine em nossas vias públicas.