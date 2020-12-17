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Leonel Ximenes

Uma manifestação solitária em favor da vida no trânsito em Vila Velha

Homem foi para o meio da Avenida Lindenberg pedir que os motoqueiros trafeguem com cuidado pelos corredores viários

Públicado em 

17 dez 2020 às 18:07
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O apelo do cidadão aos motociclistas na Av. Lindenberg
O apelo do cidadão aos motociclistas na Av. Lindenberg Crédito: Marcos Ferreira
Um dia depois de acontecer um acidente que matou um motociclista e sua acompanhante, na orla de Vila Velha, um cidadão anônimo, de forma voluntária, foi para a Avenida Lindenberg munido de um cartaz para pedir paz no trânsito na manhã desta quinta-feira (17), na altura do bairro Nossa Senhora da Penha.
O guarda municipal Marcos Ferreira, que passava pelo local, registrou a imagem e soube pelo homem que um parente dele tinha sido vítima de um acidente de moto, o que o motivou a fazer a campanha pedindo que os condutores desse tipo de veículo  trafeguem com cuidado pelos corredores viários, prática perigosa que tem causado muitos desastres.
O cidadão, com capacete e máscara, ia para o meio da pista com o seu cartaz toda vez que o semáforo da avenida fechava, chamando atenção de motoristas e passageiros de ônibus.
O guarda municipal Ferreira, acostumado a atender muitas ocorrências com acidentes de moto em Vila Velha, aproveitou e elogiou a iniciativa do rapaz. Que a paz reine em nossas vias públicas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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