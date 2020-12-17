Morre mulher carona de moto que bateu em caminhão na Praia de Itaparica

A mulher que estava na garupa de uma moto, envolvida em um acidente na tarde desta quarta-feira (16), na Praia de Itaparica, Vila Velha, também morreu. Ingrid de Souza Neres, de 26 anos, estava internada no Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. A morte dela foi confirmada pela Polícia Militar, em apuração feita pela repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.
A moto era pilotada por Rubem de Souza Faria Júnior, de 49 anos, e colidiu contra um caminhão. Ainda não se sabe qual era a relação entre Rubens e Ingrid. O corpo da mulher será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, na manhã desta quinta-feira (17).
O ACIDENTE
O subinspetor Salomão, da Guarda Municipal de Vila Velha, afirmou que o piloto chegou a colidir em dois veículos antes de atingir o caminhão. A Polícia Militar confirmou que quatro veículos estavam envolvidos na ocorrência.
Fabrício Lima, que testemunhou o acidente, afirmou que ouviu um forte barulho, que seria do impacto da batida da moto contra a traseira do caminhão. Segundo ele, o piloto não teria conseguido frear a tempo, o que teria causado o acidente. "O sinal estava fechado e tinha acabado de abrir. O caminhão estava parado no cruzamento e o motorista da moto não conseguiu frear a tempo e acabou batendo", disse.
Com informações da TV Gazeta.