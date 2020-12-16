Motociclista morre e mulher fica ferida em acidente em Vila Velha

Uma moto bateu na traseira de um caminhão em Itaparica na tarde desta quarta (16) Crédito: Fabrício Lima

Uma motocicleta com dois ocupantes bateu na traseira de um caminhão na Avenida Estudante José Júlio de Souza, no bairro Itaparica, em Vila Velha , na tarde desta quarta-feira (16). Segundo a Polícia Militar, o piloto da moto morreu no local e a mulher, que estava na garupa, foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória por uma ambulância do Samu.

De acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, duas faixas da via foram interditadas e o trânsito desviado para o acostamento, no sentido Guarapari. O subinspetor Salomão, da Guarda, afirmou que o piloto chegou a colidir em dois veículos antes de atingir o caminhão. A Polícia Militar confirmou que quatro veículos estavam envolvidos na ocorrência.

Fabrício Lima, que testemunhou o acidente, afirmou que ouviu um forte barulho, que seria do impacto da batida da moto contra a traseira do caminhão. Segundo ele, o piloto não teria conseguido frear a tempo, o que teria causado o acidente. "O sinal estava fechado e tinha acabado de abrir. O caminhão estava parado no cruzamento e o motorista da moto não conseguiu frear a tempo e acabou batendo", disse.

Fabrício ainda explicou que os guarda-vidas da praia de Itaparica foram os primeiros a chegarem ao local para tentar fazer o socorro. A Polícia Civil foi acionada para a ocorrência.