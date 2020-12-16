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Serra

Caminhão tomba em ladeira do bairro José de Anchieta II, na Serra

O acidente aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (16); o motorista foi socorrido pelo Samu ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, com ferimentos leves.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 15:46

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 15:46

Morador registra tombamento de caminhão em José de Anchieta II
Morador registra tombamento de caminhão em José de Anchieta II Crédito: Leitor/ A Gazeta
Um caminhão tombou e ocupa parte de uma rua do bairro José de Anchieta II, no município da Serra. O acidente aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (16). Imagens do veículo na pista foram enviadas por um leitor de A Gazeta. Uma pessoa ficou ferida. 
Demandada, a Polícia Militar informou que uma equipe foi ao local e confirmou o fato. 
Uma equipe do Samu foi acionada e socorreu o motorista do caminhão. Ele foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas em Vitória, com escoriações leves pelo corpo.

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