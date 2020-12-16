Caminhão tomba em ladeira do bairro José de Anchieta II, na Serra

Um caminhão tombou e ocupa parte de uma rua do bairro José de Anchieta II, no município da Serra. O acidente aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (16). Imagens do veículo na pista foram enviadas por um leitor de A Gazeta. Uma pessoa ficou ferida.
Demandada, a Polícia Militar informou que uma equipe foi ao local e confirmou o fato.
Uma equipe do Samu foi acionada e socorreu o motorista do caminhão. Ele foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas em Vitória, com escoriações leves pelo corpo.