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Mais 4 feridos

Mulher e criança morrem em acidente na BR 259 em João Neiva

A colisão entre dois veículos de passeio aconteceu por volta das 18h50 deste domingo, no quilômetro 17, na altura do distrito de Acioli

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 07:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 07:43
O acidente aconteceu na BR 259
Acidente grave ocorreu na BR 259 Crédito: Reprodução
Uma mulher e uma criança morreram em um grave acidente na BR 259, em João Neiva, na noite deste domingo (27). A colisão entre dois veículos de passeio aconteceu por volta das 18h50, no quilômetro 17, na altura do distrito de Acioli.
Polícia Rodoviária Federal (PRF) não informou o grau de parentesco entre as vítimas, mas disse que elas estavam em veículo GM Spin. O carro colidiu frontalmente em um Ford Focus. Outras quatro pessoas ficaram gravemente feridas e foram levadas para hospitais da região.

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O trecho ficou interditado por mais de quatro horas e foi liberado um pouco depois das 23h. Além da Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar ajudaram no socorro.
A Polícia Civil também foi acionada para fazer a perícia no local do acidente. A Polícia Rodoviária Federal não deu detalhes sobre a dinâmica da colisão.

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