Mulher e criança morrem em acidente na BR 259 em João Neiva

Uma mulher e uma criança morreram em um grave acidente na BR 259, em João Neiva, na noite deste domingo (27). A colisão entre dois veículos de passeio aconteceu por volta das 18h50, no quilômetro 17, na altura do distrito de Acioli.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não informou o grau de parentesco entre as vítimas, mas disse que elas estavam em veículo GM Spin. O carro colidiu frontalmente em um Ford Focus. Outras quatro pessoas ficaram gravemente feridas e foram levadas para hospitais da região.
O trecho ficou interditado por mais de quatro horas e foi liberado um pouco depois das 23h. Além da Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar ajudaram no socorro.
A Polícia Civil também foi acionada para fazer a perícia no local do acidente. A Polícia Rodoviária Federal não deu detalhes sobre a dinâmica da colisão.