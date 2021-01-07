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Em Colatina

Trabalhador morre afogado após acidente com embarcação no Rio Doce

A vítima estava trabalhando em uma mineradora de Colatina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que ao tentar trocar a corda de uma draga, a embarcação em que ele se encontrava virou
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

07 jan 2021 às 13:03

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 13:03

Viatura do Corpo de Bombeiros: militares atenderam ocorrência em Viana
Trabalhador morre afogado após acidente em embarcação no Rio Doce Crédito: A Gazeta
Um homem de 44 anos morreu afogado após acidente com uma embarcação nas águas do Rio Doce, em Colatina, nesta quarta-feira (7). A vítima estava trabalhando em uma mineradora na região de Baunilha, interior do município.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que ao tentar trocar a corda de uma draga, a embarcação em que ele se encontrava virou, fazendo com que o trabalhador desaparecesse. As equipes foram até a região e, após buscas superficiais, conseguiram encontrar o corpo às margens do Rio Doce.

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As equipes foram até a região e, após buscas superficiais, conseguiram encontrar o corpo às margens do Rio Doce. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como "acidente de trabalho com vítima fatal" e será investigado por meio da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina.
Ainda de acordo com a polícia, o local do acidente será periciado e somente após o resultado do laudo da perícia de engenharia, será possível determinar a causa do acidente e responsabilidades. A polícia salientou que todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro do prazo legal.

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