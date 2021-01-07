Trabalhador morre afogado após acidente com embarcação no Rio Doce

Um homem de 44 anos morreu afogado após acidente com uma embarcação nas águas do Rio Doce, em Colatina, nesta quarta-feira (7). A vítima estava trabalhando em uma mineradora na região de Baunilha, interior do município.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que ao tentar trocar a corda de uma draga, a embarcação em que ele se encontrava virou, fazendo com que o trabalhador desaparecesse. As equipes foram até a região e, após buscas superficiais, conseguiram encontrar o corpo às margens do Rio Doce.
As equipes foram até a região e, após buscas superficiais, conseguiram encontrar o corpo às margens do Rio Doce. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como "acidente de trabalho com vítima fatal" e será investigado por meio da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina.
Ainda de acordo com a polícia, o local do acidente será periciado e somente após o resultado do laudo da perícia de engenharia, será possível determinar a causa do acidente e responsabilidades. A polícia salientou que todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro do prazo legal.