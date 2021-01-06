Suspeito de matar pai com facada, em Vila Valério, é preso ao deixar hospital

O homem foi preso no Hospital E Crédito: Brunela Alves / A Gazeta

Um homem de 53 anos, suspeito de matar o próprio pai com uma facada em Vila Valério , no Noroeste do Espírito Santo, foi preso, nesta terça-feira (05). O crime ocorreu no dia 1º de janeiro na localidade de Córrego Pavãozinho, zona rural do município. Segundo a Polícia Civil , o idoso de 75 anos foi morto ao tentar evitar uma briga do suspeito com o irmão.

De acordo com a polícia, a prisão ocorreu no momento em que o suspeito recebeu alta do Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, na mesma região, onde estava internado desde o dia do crime.

O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha,. As investigações resultaram na expedição de um mandado de prisão.

"Assim que recebemos o mandado, o encaminhamos a uma equipe da Polícia Militar que já acompanhava a evolução do quadro clínico do suspeito. Logo após a alta, ele foi informado da prisão e encaminhado à delegacia de São Gabriel da Palha, onde o interrogamos" Rafael Caliman - Delegado titular da DP de São Gabriel da Palha

Segundo a polícia, em depoimento, o suspeito afirmou que, depois de uma tarde de bebedeira, acabou discutindo com o irmão, fato que desencadeou uma briga mais grave, já que o interrogado estava com uma faca e o irmão com um facão. O pai tentou intervir e o interrogado, quando pulava um muro, acabou levando a mão para trás, atingindo o pai. Ele alegou, ainda, que foi um ato não intencional.