Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Briga em família

Suspeito de matar pai com facada, em Vila Valério, é preso ao deixar hospital

Segundo a Polícia Civil, o idoso, de 75 anos, foi morto ao tentar intervir quando o suspeito estava brigando com o irmão. O pai acabou levando uma facada
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

06 jan 2021 às 15:20

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 15:20

Hospital Estadual Sílvio Avidos é referência para tratamento de pacientes com coronavírus no Noroeste do Estado
O homem foi preso no Hospital E Crédito: Brunela Alves / A Gazeta
Um homem de 53 anos, suspeito de matar o próprio pai com uma facada em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, foi preso, nesta terça-feira (05). O crime ocorreu no dia 1º de janeiro na localidade de Córrego Pavãozinho, zona rural do município. Segundo a Polícia Civil, o idoso de 75 anos foi morto ao tentar evitar uma briga do suspeito com o irmão.
De acordo com a polícia, a prisão ocorreu no momento em que o suspeito recebeu alta do Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, na mesma região, onde estava internado desde o dia do crime.

Veja Também

Caminhão carregado de cimento tomba e motorista fica ferido em Colatina

O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha,. As investigações resultaram na expedição de um mandado de prisão.
"Assim que recebemos o mandado, o encaminhamos a uma equipe da Polícia Militar que já acompanhava a evolução do quadro clínico do suspeito. Logo após a alta, ele foi informado da prisão e encaminhado à delegacia de São Gabriel da Palha, onde o interrogamos"
Rafael Caliman - Delegado titular da DP de São Gabriel da Palha
Segundo a polícia, em depoimento, o suspeito afirmou que, depois de uma tarde de bebedeira, acabou discutindo com o irmão, fato que desencadeou uma briga mais grave, já que o interrogado estava com uma faca e o irmão com um facão. O pai tentou intervir e o interrogado, quando pulava um muro, acabou levando a mão para trás, atingindo o pai. Ele alegou, ainda, que foi um ato não intencional.
As investigações ainda terão prosseguimento, com o objetivo de coletar outros depoimentos. O detido foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte, onde permanece à disposição da Justiça.

Veja Também

Vídeo mostra como ficou helicóptero após queda em Vila Velha

Mulher é sequestrada em Vila Velha e corpo é encontrado em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato homicídio Polícia Civil Vila Valério ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Nas redes sociais, o anúncio do futuro endereço da loja Celga
Loja Celga divulga novo endereço e data da inauguração em Vitória
FPSO Cidade de Vitória: plataforma que produz no campo de Golfinho, litoral Norte do ES
Segundo maior produtor de petróleo do Brasil, ES patina em pesquisa e inovação
Imagem de destaque
Adicional de periculosidade para motociclistas: proteção ou ilusão?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados