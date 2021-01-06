Vídeo mostra como ficou helicóptero após queda em Vila Velha

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a tentativa de resgate das duas vítimas de uma queda de helicóptero no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (6). O acidente ocorreu por volta das 10h30 em uma área de mata da região. O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados para fazer o resgate, no entanto, as vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.
Segundo militares que atenderam a ocorrência, o piloto Octavio Schneider Queiroz, de 68 anos, estava acompanhado da namorada e empresária Lucimara Poleto, de 52 anos. Além de comandar o helicóptero, ele era engenheiro e proprietário da aeronave, de acordo com Marcos Nacif, gerente de segurança do aeroclube.
O casal voltava de Guarapari em direção ao aeroclube que fica próximo da área onde o helicóptero caiu. De acordo com informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), o piloto e a mulher sofreram paradas cardiorrespiratórias. Até o momento, as causas do acidente não foram informadas.
Obtidos com exclusividade pela CBN Vitória durante essa tarde, dois vídeos gravados por câmeras do Aeroclube do Espírito Santo mostram o momento exato da queda. No canto superior esquerdo das imagens é possível ver a aeronave desgovernada, segundos antes de cair, às 10h27 da manhã.
VEJA COMO FICOU O HELICÓPTERO APÓS A QUEDA
Atualização
06/01/2020 - 12:45
A informação de que as vítimas do acidente morreram foram incluídas após a publicação da matéria, com a confirmação do Samu.