Vídeo mostra como ficou helicóptero após queda em Vila Velha

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Segundo militares que atenderam a ocorrência, o piloto Octavio Schneider Queiroz, de 68 anos, estava acompanhado da namorada e empresária Lucimara Poleto, de 52 anos. Além de comandar o helicóptero, ele era engenheiro e proprietário da aeronave, de acordo com Marcos Nacif, gerente de segurança do aeroclube.