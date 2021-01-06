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Acidente no ar

Vídeo mostra como ficou helicóptero após queda em Vila Velha

A aeronave caiu em uma área particular do bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, por volta das 10h30 desta quarta-feira (6)

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 11:45

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

06 jan 2021 às 11:45
Helicóptero cai em área particular de Vila Velha
Helicóptero cai em área particular de Vila Velha Crédito: Leitor
Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a tentativa de resgate das duas vítimas de uma queda de helicóptero no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (6). O acidente ocorreu por volta das 10h30 em uma área de mata da região. O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados para fazer o resgate, no entanto, as vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.
Segundo militares que atenderam a ocorrência, o piloto Octavio Schneider Queiroz, de 68 anos, estava acompanhado da namorada e empresária Lucimara Poleto, de 52 anos. Além de comandar o helicóptero, ele era engenheiro e proprietário da aeronave, de acordo com Marcos Nacif, gerente de segurança do aeroclube.
Octavio e Lucimara são as vítimas do acidente; eles tinham 68 e 52 anos, respectivamente
Octavio e Lucimara são as vítimas do acidente aéreo em Vila Velha; eles tinham 68 e 52 anos, respectivamente Crédito: Reprodução
O casal voltava de Guarapari em direção ao aeroclube que fica próximo da área onde o helicóptero caiu. De acordo com informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), o piloto e a mulher sofreram paradas cardiorrespiratórias. Até o momento, as causas do acidente não foram informadas.
Localizador - Local da queda de um helicóptero em Riviera da Barra, Vila Velha
Localizador - Local da queda de um helicóptero em Riviera da Barra, Vila Velha Crédito: Google Earth/Geraldo Neto
Obtidos com exclusividade pela CBN Vitória durante essa tarde, dois vídeos gravados por câmeras do Aeroclube do Espírito Santo mostram o momento exato da queda. No canto superior esquerdo das imagens é possível ver a aeronave desgovernada, segundos antes de cair, às 10h27 da manhã.

VEJA COMO FICOU O HELICÓPTERO APÓS A QUEDA

Atualização

06/01/2020 - 12:45
A informação de que as vítimas do acidente morreram foram incluídas após a publicação da matéria, com a confirmação do Samu. 

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Vila Velha Acidente aéreo
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