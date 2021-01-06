Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente aéreo

Casal que morreu em acidente de helicóptero em Vila Velha voltava de Guarapari

O acidente aconteceu por volta das 10h30 desta quarta-feira (6) em uma área particular no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha. O piloto e a namorada foram socorridos, mas não resistiram
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

06 jan 2021 às 12:21

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 12:21

Helicóptero caiu com pelo menos duas pessoas em área particular de Vila Velha
Helicóptero caiu em área particular de Vila Velha Crédito: Leitor
Duas pessoas morreram depois que um helicóptero caiu em uma área particular no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (6). O acidente aconteceu por volta das 10h30. Ainda não é possível dizer o que provocou a queda do helicóptero.
Segundo informações passadas pelo irmão de uma das vítimas à TV Gazeta, o piloto da aeronave estava acompanhado da namorada. O casal voltava de Guarapari para o aeroclube, localizado na região onde o acidente aconteceu. 
Lozalizador - Local da queda de um helicóptero em Riviera da Barra, Vila Velha
Lozalizador - Local da queda de um helicóptero em Riviera da Barra, Vila Velha Crédito: Google Earth/Geraldo Neto
O piloto e a passageira foram identificados como Octavio Schneider Queiroz, de 68 anos, e Lucimara Poleto, de 52 anos. Segundo o gerente de segurança do Aeroclube, Marcos Nacif, Octavio era engenheiro e proprietário do helicóptero. Já Lucimara, de acordo com um irmão, era empresária.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, que também foi acionado para o local, o piloto da aeronave e a namorada tiveram parada cardiorrespiratória, foram atendidos pelo Samu, mas não resistiram. Não houve incêndio e as vítimas não estavam presas às ferragens.
Octavio e Lucimara são as vítimas do acidente; eles tinham 68 e 52 anos, respectivamente
Octavio e Lucimara são as vítimas do acidente aéreo em Vila Velha; eles tinham 68 e 52 anos, respectivamente Crédito: Reprodução
A técnica de enfermagem Losane Oliveira da Silva, moradora do bairro, foi a primeira pessoa a tentar reanimar o piloto e a namorada. 
"Estava na minha casa quando ouvi o barulho do helicóptero caindo. Peguei minhas luvas e fui com meu esposo de moto até o local. Quando chegamos, os moradores já estavam no mato com machado, facão. Entraram no mato e pegaram a senhora. Me identifiquei para um bombeiro que estava lá e fui ajudar no socorro. Ela estava com vida, respirando. Quando ela fez uma parada, marcamos no celular o tempo que ela ficou parada, foram seis minutos com ela em parada (cardiorrespiratória). Nós tentamos pulsionar (a veia) e não conseguimos. O médico veio e tentou a jugular dela, também não conseguiu. Ele a intubou, e eu fiquei auxiliando eles na medicação, porque já trabalhei em UTI. Nós fizemos de tudo para salvar", contou.
"Os médicos do Samu e os Bombeiros tentaram de tudo, fizeram todas as medicações e procedências, mas infelizmente veio a óbito. É muito triste"
Losane Oliveira da Silva - Técnica de enfermagem
Imagens gravadas por duas câmeras do Aeroclube do Espírito Santo registraram o momento exato em que o helicóptero cai. Nos vídeos é possível ver a aeronave desgovernada, ainda no ar, caindo rapidamente. De acordo com o relógio da filmagem, a queda durou oito segundos e aconteceu exatamente às 10h27.

VEJA COMO FICOU O HELICÓPTERO APÓS A QUEDA

Veja Também

Vídeo mostra como ficou helicóptero após queda em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Acidente aéreo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados