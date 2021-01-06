Casal que morreu em acidente de helicóptero em Vila Velha voltava de Guarapari

Helicóptero caiu em área particular de Vila Velha Crédito: Leitor

Segundo informações passadas pelo irmão de uma das vítimas à TV Gazeta, o piloto da aeronave estava acompanhado da namorada. O casal voltava de Guarapari para o aeroclube, localizado na região onde o acidente aconteceu.

Lozalizador - Local da queda de um helicóptero em Riviera da Barra, Vila Velha Crédito: Google Earth/Geraldo Neto

O piloto e a passageira foram identificados como Octavio Schneider Queiroz, de 68 anos, e Lucimara Poleto, de 52 anos. Segundo o gerente de segurança do Aeroclube, Marcos Nacif, Octavio era engenheiro e proprietário do helicóptero. Já Lucimara, de acordo com um irmão, era empresária.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que também foi acionado para o local, o piloto da aeronave e a namorada tiveram parada cardiorrespiratória, foram atendidos pelo Samu, mas não resistiram. Não houve incêndio e as vítimas não estavam presas às ferragens.

Octavio e Lucimara são as vítimas do acidente aéreo em Vila Velha; eles tinham 68 e 52 anos, respectivamente Crédito: Reprodução

A técnica de enfermagem Losane Oliveira da Silva, moradora do bairro, foi a primeira pessoa a tentar reanimar o piloto e a namorada.

"Estava na minha casa quando ouvi o barulho do helicóptero caindo. Peguei minhas luvas e fui com meu esposo de moto até o local. Quando chegamos, os moradores já estavam no mato com machado, facão. Entraram no mato e pegaram a senhora. Me identifiquei para um bombeiro que estava lá e fui ajudar no socorro. Ela estava com vida, respirando. Quando ela fez uma parada, marcamos no celular o tempo que ela ficou parada, foram seis minutos com ela em parada (cardiorrespiratória). Nós tentamos pulsionar (a veia) e não conseguimos. O médico veio e tentou a jugular dela, também não conseguiu. Ele a intubou, e eu fiquei auxiliando eles na medicação, porque já trabalhei em UTI. Nós fizemos de tudo para salvar", contou.

"Os médicos do Samu e os Bombeiros tentaram de tudo, fizeram todas as medicações e procedências, mas infelizmente veio a óbito. É muito triste" Losane Oliveira da Silva - Técnica de enfermagem

Imagens gravadas por duas câmeras do Aeroclube do Espírito Santo registraram o momento exato em que o helicóptero cai. Nos vídeos é possível ver a aeronave desgovernada , ainda no ar, caindo rapidamente. De acordo com o relógio da filmagem, a queda durou oito segundos e aconteceu exatamente às 10h27.

VEJA COMO FICOU O HELICÓPTERO APÓS A QUEDA