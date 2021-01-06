Helicóptero cai em área particular de Vila Velha

Octavio e Lucimara são as vítimas do acidente aéreo em Vila Velha; eles tinham 68 e 52 anos, respectivamente

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que também foi acionado para o local, o piloto da aeronave e a namorada tiveram parada cardiorrespiratória, foram atendidos pelo Samu, mas não resistiram. Não houve incêndio e as vítimas não estavam presas às ferragens.