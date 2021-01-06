Helicóptero cai em área particular de Vila Velha

Um helicóptero caiu em uma área particular no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (06). O acidente aconteceu por volta das 10h30. Duas pessoas – piloto e passageira – morreram. A aeronave ficou completamente destruída.
O piloto estava acompanhado da namorada. Segundo familiares, o casal retornava de Guarapari quando o acidente aconteceu. Ainda não se sabe o que provocou o acidente. O piloto e a passageira foram identificado como Octavio Schneider Queiroz, de 68 anos, e Lucimara Poleto, de 52 anos. Segundo Marcos Nacif, gerente de segurança do Aeroclube, Octavio era engenheiro e proprietário do helicóptero. Já Lucimara, de acordo com um irmão, era empresária.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, que também foi acionado para o local, o piloto da aeronave e a namorada tiveram parada cardiorrespiratória, foram atendidos pelo Samu, mas não resistiram. Não houve incêndio e as vítimas não estavam presas às ferragens.
Segundo o Capitão Pedroni, ainda não se sabe o que provocou a queda do helicóptero. "Só a perícia da aeronáutica vai poder dizer o que causou o acidente", afirmou. Para A Gazeta, moradores da região contaram que ouviram fortes barulhos e viram faíscas saindo da aeronave, antes de ela cair.
O momento exato da queda foi filmado por duas câmeras do Aeroclube do Espírito Santo. No canto superior esquerdo das imagens é possível ver o helicóptero desgovernado, caindo vertiginosamente na mata. De acordo com o horário marcado na filmagem, o acidente aconteceu exatamente às 10h27.