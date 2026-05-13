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“MasterChef Brasil” ganha data de estreia com nova temporada de cozinheiros amadores

O programa volta ao ar para a 13ª temporada no dia 26 de maio às 22h30

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 14:00

MasterChef vai criar edição voltada aos confeiteiros
“MasterChef Brasil” ganha data de estreia com nova temporada de cozinheiros amadores. Renato Pizzutto/Band

A Band confirmou a estreia da 13ª temporada do MasterChef Brasil para o dia 26 de maio, às 22h30. A nova edição marcará o retorno da versão com cozinheiros amadores, formato mais tradicional do reality gastronômico exibido pela emissora.


Os chefs Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Érick Jacquin seguem no comando da atração e também assumem a apresentação do programa. Durante a competição, os participantes passarão por provas em grupo, desafios técnicos e eliminações semanais.

Segundo a Band, a edição de 2026 manterá o formato clássico da franquia, priorizando cozinheiros amadores de diferentes regiões do país. A última campeã do reality foi Daniela Dantas, vencedora da temporada exibida em 2025. 


Além da edição principal, a emissora também prevê novas versões da franquia ao longo do ano, incluindo “MasterChef Confeitaria” e “MasterChef Celebridades”. 

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