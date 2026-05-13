“MasterChef Brasil” ganha data de estreia com nova temporada de cozinheiros amadores

A Band confirmou a estreia da 13ª temporada do MasterChef Brasil para o dia 26 de maio, às 22h30. A nova edição marcará o retorno da versão com cozinheiros amadores, formato mais tradicional do reality gastronômico exibido pela emissora.





Os chefs Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Érick Jacquin seguem no comando da atração e também assumem a apresentação do programa. Durante a competição, os participantes passarão por provas em grupo, desafios técnicos e eliminações semanais.