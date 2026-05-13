Semana S do Comércio tem serviços gratuitos e shows nacionais no ES; veja programação

Palestras, apresentações culturais gratuitas, qualificação profissional e shows nacionais. Tudo isso faz parte da programação da Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Espírito Santo, evento realizado pelo Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac que vai até domingo (17/05).





Com expectativa de 20 mil participantes, serão mais de 270 ações abertas para o público, incluindo atendimento odontológico, passeios turísticos, além de programações voltadas para empresários e apresentações culturais em Vitória, incluindo shows de atrações nacionais, nos dias 15 e 16 de maio.





As ações são gratuitas e as inscrições podem ser feitas no site da Fecomércio ou pelo link cncsemanasbrasil.facedoor.events/es.





“O Espírito Santo vai viver uma semana especial, com ações que unem desenvolvimento econômico, cidadania, e valorização das pessoas. A Semana S evidencia o papel transformador do Sistema Fecomércio-ES - Sesc-ES e Senac-ES- na geração de oportunidades, no apoio aos empresários e na melhoria da qualidade de vida do trabalhador do comércio”, afirmou o presidente do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, Idalberto Moro.





O evento é realizado simultaneamente em todas as capitais brasileiras. Segundo o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, a Semana S do Comércio 2026 se apresenta como vitrine da atuação do Sistema S na transformação do Brasil, por meio do desenvolvimento econômico e social sustentável.





“É a materialização do compromisso do Sistema CNC-Sesc-Senac com todos que trabalham por um Brasil melhor. Mostramos, na prática, a importância da representatividade e da colaboração entre diferentes setores para girar a roda da economia em um círculo virtuoso para todo o país”, destaca.