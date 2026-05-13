Semana S do Comércio tem serviços gratuitos e shows nacionais no ES; veja programação

Palestras, apresentações culturais gratuitas, qualificação profissional e shows nacionais. Tudo isso faz parte da programação da Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Espírito Santo, evento realizado pelo Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac que vai até domingo (17/05).
Com expectativa de 20 mil participantes, serão mais de 270 ações abertas para o público, incluindo atendimento odontológico, passeios turísticos, além de programações voltadas para empresários e apresentações culturais em Vitória, incluindo shows de atrações nacionais, nos dias 15 e 16 de maio.
As ações são gratuitas e as inscrições podem ser feitas no site da Fecomércio ou pelo link cncsemanasbrasil.facedoor.events/es.
“O Espírito Santo vai viver uma semana especial, com ações que unem desenvolvimento econômico, cidadania, e valorização das pessoas. A Semana S evidencia o papel transformador do Sistema Fecomércio-ES - Sesc-ES e Senac-ES- na geração de oportunidades, no apoio aos empresários e na melhoria da qualidade de vida do trabalhador do comércio”, afirmou o presidente do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, Idalberto Moro.
O evento é realizado simultaneamente em todas as capitais brasileiras. Segundo o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, a Semana S do Comércio 2026 se apresenta como vitrine da atuação do Sistema S na transformação do Brasil, por meio do desenvolvimento econômico e social sustentável.
“É a materialização do compromisso do Sistema CNC-Sesc-Senac com todos que trabalham por um Brasil melhor. Mostramos, na prática, a importância da representatividade e da colaboração entre diferentes setores para girar a roda da economia em um círculo virtuoso para todo o país”, destaca.
Programação
Para este ano, a edição capixaba da Semana S do Comércio ganhou uma programação reforçada. A agenda do dia 15 será voltada para o ambiente de negócios e o futuro da economia, especialmente empresários.
Já no dia 16, o evento é aberto ao público, e acontece no Ilha Buffet, em Vitória, das 13h às 22:30h, com entrada gratuita mediante inscrição online e doação solidária de 2 kg de alimentos não-perecíveis, que serão destinados ao programa Sesc Mesa Brasil.
Por lá, o Palco Sesc vai receber shows de Mestrinho, Os Garotin e Grupo Cria, voltado para o público infantil. A programação cultural conta ainda com contação de histórias com Fafá Conta, Marcelino Xibil e Adélia Oliveira. Quem gosta de soltar a voz, também poderá se divertir no Sesc Okê, o Karaokê do Sesc.
“O Sesc-ES preparou atividades pensadas para toda a família, reunindo cultura, lazer, bem-estar e solidariedade. Queremos que as pessoas vivenciem de perto a força do trabalho social desenvolvido diariamente pelo Sesc-ES em todo o estado”, afirmou o diretor regional do Sesc-ES, Luiz Toniato.
Ao longo do dia, também será possível visitar as unidades móveis com serviços nas áreas de odontologia, saúde da mulher, tecnologia da informação, gastronomia e saúde. Além disso, haverá estandes de atendimento da Fecomércio-ES, do Sesc-ES e do Senac-ES.
Por meio da Caravana Sesc, o público poderá ter acesso a serviços sobre informações nutricionais com aproveitamento integral de alimentos e saúde ocular, além de exames oftalmológicos. A ação também vai disponibilizar informações sobre trancistas, maquiagens especiais voltadas para peles negras e economia feminina criativa.
Oportunidades para o mercado
Quem quer ficar atento às tendências de mercado, desenvolvimento de carreira e oportunidade no mercado de trabalho pode marcar presença na palestra com a atriz e humorista Lara Santana, no dia 16 de maio, às 16h, com o tema: “Percursos formativos e criatividade: o estudo e a formação abrem portas”.
Também serão oferecidas uma série de experiências práticas e interativas que visam conectar educação profissional, inovação e demandas do mercado.
No estande Inspira+, por exemplo, serão realizadas atividades como o Turismo Wellness, que combina massagem e realidade virtual, além do InspiraTec, com demonstrações de óculos de realidade virtual e impressora 3D, proporcionando uma imersão nas tecnologias educacionais do Senac.
Outro destaque é a Sala de Ideações, onde desafios reais de empresas capixabas serão
trabalhados por alunos da instituição, com foco na criação de soluções e protótipos viáveis. O espaço abrigará a apresentação do projeto Guia Tour 360, desenvolvido por egressos do Senac, que utiliza realidade virtual para promover pontos turísticos do Espírito Santo.
A programação também inclui oficinas e vivências distribuídas em diferentes espaços do evento. Entre elas, estão atividades voltadas à carreira, como oficinas sobre uso de inteligência artificial para elaboração de currículos e posicionamento profissional, experiências imersivas em ambientes virtuais, como simuladores no Roblox, e práticas de autocuidado e estética.
Já na área de tecnologia e inovação, serão apresentadas aplicações práticas de ferramentas digitais e experiências interativas com foco em criatividade e formação profissional.
Para os interessados em gastronomia, também haverá aulas-show e oficinas práticas, incluindo produção de cupcakes, pratos autorais e técnicas de serviços de restaurante.
As Unidades Móveis de Gastronomia, Smart Lab e Saúde, também estarão presentes, com atendimentos e demonstrações. Na unidade de saúde, por exemplo, o público poderá conhecer simuladores realísticos utilizados na formação profissional, enquanto outras ativações incluem experiências sensoriais e atividades voltadas ao bem-estar.
“O Senac-ES levará para a Semana S experiências práticas que mostram como a qualificação profissional abre portas e transforma trajetórias. Teremos oficinas, demonstrações e unidades móveis que aproximam a educação profissional das pessoas e das demandas reais do mercado de trabalho”, ressalta o diretor regional do Senac-ES, Richardson Schmittel.
Programação para empreendedores no dia 15
Nos dias 9 a 14 de maio, empresários de diferentes segmentos poderão participar de
encontros e palestras realizadas em unidades de norte a sul do estado. O objetivo é
debater tendências de mercado, inovação, gestão e competitividade.
No 15 de maio, também no Ilha Buffet, em Vitória, haverá uma programação voltada ao ambiente de negócios e ao futuro da economia, especialmente para empresários. A abertura oficial contará com falas institucionais e a entrega da Comenda Antônio Oliveira Santos, homenagem concedida pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo a empresários e lideranças que contribuem para o desenvolvimento do setor produtivo capixaba.
Na sequência, o público poderá acompanhar o Innovation Day, com a palestra “Felicidade dá lucro: bem-estar, inovação e performance nos negócios”, conduzida por Pedro Salomão, escritor, administrador, pós-graduado em Sociologia Política e Cultural. A apresentação trará reflexões sobre como o bem-estar impacta a cultura organizacional e influencia a performance nos negócios.
Por fim, o painel Global Voices vai reunir Eduardo Giannetti, escritor e PhD em Economia, e Oliver Stuenkel, doutor em Ciência Política, professor universitário, escritor e pesquisador, para um debate sobre economia, geopolítica e os impactos das decisões internacionais nos negócios brasileiros. O jornalista Mário Bonella encerra a programação com a provocação: “Como o Espírito Santo entra nesse jogo?”.
Semana S do Comércio
- Programação completa e inscrições: cncsemanasbrasil.facedoor.events/es
- Dia 15/05: atividades exclusivas para empresários convidados.
- Dia 16/05: aberto ao público (mediante inscrição)
- Local: Ilha Buffet (área verde do Álvares Cabral), em Vitória
- Horário: das 13h às 22h30
Sesc-ES