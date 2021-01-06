Câmeras do Aeroclube do Espírito Santo flagraram o momento da queda do helicóptero, na manhã desta quarta-feira (6). No canto superior esquerdo das imagens é possível ver quando a aeronave cai desgovernada em uma área de mata no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha. O acidente aconteceu exatamente às 10h27.
No helicóptero estavam o piloto Octavio Schneider Queiroz, de 68 anos, e a empresária Lucimara Poleto, de 52 anos. Ambos morreram ainda no local, após sofrerem paradas cardiorrespiratórias. Segundo o irmão de uma das vítimas, os dois namoravam e voltavam de uma viagem feita a Guarapari.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, os ocupantes chegaram a ser socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiram. A causa do acidente também não foi esclarecida ainda. "Só a perícia da aeronáutica vai poder dizer o que causou o acidente", explicou o Capitão Pedroni.
Vídeos mostram momento em que helicóptero cai em Vila Velha
Moradores de Riviera da Barra que testemunharam a queda contaram que ouviram barulhos e viram faíscas antes da aeronave perder a estabilidade e cair. "Com o estalar, com os estouros que deram, fiquei observando. O helicóptero chegou a dar um rodopio por trás e foi perdendo a direção. Chegou a passar perto de casas", contou um morador.
Imagens mostram cenário da queda de helicóptero em Vila Velha
Fabricado em 2010, o helicóptero tinha capacidade para transportar até quatro pessoas, incluindo o piloto. A aeronave também tinha situação de aeronavegabilidade regular junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e autorização para realizar voos visuais noturnos. Comandando o helicóptero, Octavio também era habilitado e teria mais de 30 anos de experiência.