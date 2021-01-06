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Acidente aéreo

Helicóptero que caiu em Vila Velha foi fabricado em 2010; veja detalhes

Aeronave tinha capacidade para transportar até três pessoas, além do piloto, e situação de aeronavegabilidade estava regular junto à Anac

Publicado em 

06 jan 2021 às 13:17

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 13:17

Fotos do helicóptero prefixo PR-WVW que caiu em Riviera da Barra, Vila Velha
Helicóptero que caiu em Riviera da Barra, Vila Velha Crédito: Higor Pereira
O helicóptero que caiu em uma área particular no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (06) era uma aeronave de um motor convencional, modelo R44 II, fabricado em 2010 pela Robinson Helicopter.
A aeronave, que tinha capacidade para três passageiros, além do piloto, pertencia ao engenheiro Octavio Schneider Queiroz, que pilotava no momento do acidente. Ele era piloto habilitado, e já foi funcionário do Aeroclube do Espírito Santo.
Lozalizador - Local da queda de um helicóptero em Riviera da Barra, Vila Velha
Local da queda de helicóptero, em Riviera da Barra, Vila Velha Crédito: Google Earth/Geraldo Neto
Além de Octavio, a namorada dele, Lucimara Poleto, estava a bordo do voo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para o local, eles tiveram parada cardiorrespiratória, foram atendidos pelo Samu, mas não resistiram. O irmão de uma das vítimas informou que o casal voltava de Guarapari em direção ao aeroclube, que fica próximo ao local do acidente. 
O helicóptero estava autorizado a realizar voos visuais noturnos (VFR noturno), e tinha situação de aeronavegabilidade regular junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
Fotos do helicóptero prefixo PR-WVW que caiu em Riviera da Barra, Vila Velha
Fotos do helicóptero que caiu em Riviera da Barra, Vila Velha Crédito: Higor Pereira
Modelo do helicóptero Robinson R44 Raven II que caiu em Riviera da Barra, Vila Velha
Modelo do helicóptero Robinson R44 Raven II que caiu em Riviera da Barra, Vila Velha Crédito: Divulgação
Helicóptero cai em Riviera da Barra, em Vila Velha
Helicóptero R44 Raven II ficou completamente destruído em acidente Crédito: Ricardo Medeiros

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