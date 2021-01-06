Helicóptero que caiu em Vila Velha foi fabricado em 2010; veja detalhes

O helicóptero que caiu em uma área particular no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (06) era uma aeronave de um motor convencional, modelo R44 II, fabricado em 2010 pela Robinson Helicopter.
A aeronave, que tinha capacidade para três passageiros, além do piloto, pertencia ao engenheiro Octavio Schneider Queiroz, que pilotava no momento do acidente. Ele era piloto habilitado, e já foi funcionário do Aeroclube do Espírito Santo.
Além de Octavio, a namorada dele, Lucimara Poleto, estava a bordo do voo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para o local, eles tiveram parada cardiorrespiratória, foram atendidos pelo Samu, mas não resistiram. O irmão de uma das vítimas informou que o casal voltava de Guarapari em direção ao aeroclube, que fica próximo ao local do acidente.
O helicóptero estava autorizado a realizar voos visuais noturnos (VFR noturno), e tinha situação de aeronavegabilidade regular junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).