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Riviera da Barra

Testemunhas relatam detalhes da queda de helicóptero em Vila Velha

Vizinhos do terreno onde o helicóptero caiu contaram que ouviram barulhos antes da queda; acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (6)

Publicado em 

06 jan 2021 às 13:02

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 13:02

Helicóptero cai em Riviera da Barra, em Vila Velha
Imagens mostram helicóptero e resgate das vítimas Crédito: Ricardo Medeiros
Moradores do bairro Rivieira da Barra, em Vila Velha, ficaram assustados com a queda do helicóptero no bairro. Vizinhos do terreno onde o helicóptero caiu contaram que ouviram barulhos antes da queda, que aconteceu por volta das 10h30 desta quarta-feira (6). No acidente, os dois ocupantes morreram.
A Rosângela Marques relatou que viu a aeronave soltando faísca. "Veio soltando faísca no ar. Começou a fazer barulho demais, bateu no coqueiro da minha casa e já caiu do outro lado. Corri e vi o que tinha acontecido, já com uma correria", afirmou. O helicóptero ficou completamente destruído.
Um morador, identificado como Alex, disse que visualizou o helicóptero girando no ar antes de cair. "Com o estalar, os estouros que deram, fiquei observando que o helicóptero estava perdendo a estabilidade. Ele chegou a dar um rodopio por trás, porque parece que estourou atrás e ele foi perdendo a direção. Chegou a passar perto da casa", disse.
Outro morador que testemunhou o acidente foi o Ademilson Sousa. "A gente ouviu um barulho, um estrondo no ar e, em seguida, mais barulho. Achei até que era um acidente na rua, mas depois vi que era uma aeronave", lembrou. O local onde o helicóptero caiu fica próximo do bairro e também do Aeroclube.
Lozalizador - Local da queda de um helicóptero em Riviera da Barra, Vila Velha
Lozalizador - Local da queda de um helicóptero em Riviera da Barra, Vila Velha Crédito: Google Earth/Geraldo Neto
Vídeos gravados por duas câmeras do aeródromo mostram o momento da queda do helicóptero. Nas imagens é possível ver a aeronave desgovernada, instantes antes de cair vertiginosamente na mata. De acordo com o relógio da filmagem, o acidente aconteceu exatamente às 10h27.
De acordo com o irmão de uma das vítimas, elas voltavam de Guarapari. O piloto Octavio Schneider Queiroz, de 68 anos, era proprietário da aeronave e estava acompanhado da namorada e empresária Lucimara Poleto, de 52 anos. A causa do acidente ainda não foi identificada e depende do trabalho da perícia.
Octavio e Lucimara são as vítimas do acidente; eles tinham 68 e 52 anos, respectivamente
Octavio e Lucimara são as vítimas do acidente aéreo em Vila Velha; eles tinham 68 e 52 anos, respectivamente Crédito: Reprodução
De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para o local, o piloto da aeronave e a companheira tiveram parada cardiorrespiratória, foram atendidos pelo Samu, mas não resistiram. Não houve incêndio e as vítimas não estavam presas às ferragens.

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