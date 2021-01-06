Testemunhas relatam detalhes da queda de helicóptero em Vila Velha

Imagens mostram helicóptero e resgate das vítimas Crédito: Ricardo Medeiros

Moradores do bairro Rivieira da Barra, em Vila Velha , ficaram assustados com a queda do helicóptero no bairro. Vizinhos do terreno onde o helicóptero caiu contaram que ouviram barulhos antes da queda, que aconteceu por volta das 10h30 desta quarta-feira (6). No acidente, os dois ocupantes morreram.

A Rosângela Marques relatou que viu a aeronave soltando faísca. "Veio soltando faísca no ar. Começou a fazer barulho demais, bateu no coqueiro da minha casa e já caiu do outro lado. Corri e vi o que tinha acontecido, já com uma correria", afirmou. O helicóptero ficou completamente destruído

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Um morador, identificado como Alex, disse que visualizou o helicóptero girando no ar antes de cair. "Com o estalar, os estouros que deram, fiquei observando que o helicóptero estava perdendo a estabilidade. Ele chegou a dar um rodopio por trás, porque parece que estourou atrás e ele foi perdendo a direção. Chegou a passar perto da casa", disse.

Outro morador que testemunhou o acidente foi o Ademilson Sousa. "A gente ouviu um barulho, um estrondo no ar e, em seguida, mais barulho. Achei até que era um acidente na rua, mas depois vi que era uma aeronave", lembrou. O local onde o helicóptero caiu fica próximo do bairro e também do Aeroclube.

Lozalizador - Local da queda de um helicóptero em Riviera da Barra, Vila Velha Crédito: Google Earth/Geraldo Neto

Vídeos gravados por duas câmeras do aeródromo mostram o momento da queda do helicóptero. Nas imagens é possível ver a aeronave desgovernada, instantes antes de cair vertiginosamente na mata. De acordo com o relógio da filmagem, o acidente aconteceu exatamente às 10h27.

De acordo com o irmão de uma das vítimas, elas voltavam de Guarapari . O piloto Octavio Schneider Queiroz, de 68 anos, era proprietário da aeronave e estava acompanhado da namorada e empresária Lucimara Poleto, de 52 anos. A causa do acidente ainda não foi identificada e depende do trabalho da perícia.

Octavio e Lucimara são as vítimas do acidente aéreo em Vila Velha; eles tinham 68 e 52 anos, respectivamente Crédito: Reprodução