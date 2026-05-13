Inscrições abertas para Painel EducarES sobre longevidade, IA e novo mercado de trabalho

As transformações provocadas pela inteligência artificial, o aumento da longevidade e os impactos no mercado de trabalho estarão no centro da primeira fase do EducarES 2026. Com inscrições gratuitas e abertas ao público geral, o Painel EducarES acontece nesta terça-feira (19), a partir das 14h, no Auditório da Rede Gazeta, em Vitória.
Com o tema “Longevidade, IA e o Novo Mercado de Trabalho”, o encontro reunirá especialistas e lideranças para discutir as novas competências exigidas pela era digital, as mudanças nas relações profissionais e o papel da educação na preparação para o futuro.
Entre os nomes confirmados estão Renata Ceribelli, repórter especial da TV Globo; Eurípedes Pedrinha, diretor técnico do Sebrae/ES; e Jales Cardoso, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti/ES).
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A programação começa com credenciamento às 14h. Às 14h30, Renata Ceribelli apresenta a palestra “Da Máquina de Escrever ao ChatGPT: a Competência Eterna”. Em seguida, às 15h, ela participa do painel sobre longevidade, inteligência artificial e novo mercado de trabalho, ao lado de Eurípedes Pedrinha e Jales Cardoso.
A edição especial funciona como um “esquenta” para a segunda fase do EducarES 2026, que será realizada no segundo semestre com a Arena Profissões. Nesta primeira fase, palestras, painéis e apresentações de cases serão voltados às mudanças provocadas pela tecnologia e pela aceleração das transformações sociais e profissionais.
Segundo o gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo, a iniciativa amplia o alcance das discussões propostas pelo projeto. “Em 2026, sentimos a necessidade de ampliar o projeto e a discussão, realizando eventos menores que antecedem o Arena Profissões EducarES, aproximando ainda mais o público dessas conversas”, afirma.
Para Bruno, o EducarES é uma iniciativa alinhada aos valores da Rede Gazeta. “É uma iniciativa muito importante para a Rede Gazeta porque reforça o nosso compromisso com a educação, a formação de jovens e o desenvolvimento do Espírito Santo”, finaliza.
Edição anterior discutiu carreira e bem-estar dos jovens capixabas
Em 2025, o EducarES teve como tema “Carreiras, Profissões e Desafios” e reuniu estudantes, professores, instituições e profissionais da área no Centro de Convenções de Vitória. A proposta foi ampliar o debate sobre escolhas profissionais, autoconhecimento, saúde emocional e os dilemas enfrentados pelos jovens na construção do futuro.
A edição contou com a participação do ator e humorista Marcos Veras, que mediou o bate-papo na Arena de Profissões. Ao lado de especialistas de diferentes áreas, ele conduziu conversas sobre carreira, trajetória profissional e os desafios de tomar decisões em um mercado em constante transformação.
Entre os nomes confirmados na programação estavam a psicóloga e comentarista da CBN Vitória, Adriana Muller, e o arquiteto de soluções Salesforce, Guilherme Dornellas. Os convidados trouxeram olhares complementares sobre o papel da escola, da família e da experimentação profissional no processo de escolha dos jovens.
A edição também contou com gincanas do conhecimento e atividades de integração entre escolas, estimulando a participação dos estudantes desde a chegada ao evento. O encontro reforçou a proposta do EducarES como espaço de escuta, trocas e descobertas, aproximando educação, carreira e desenvolvimento pessoal.
Sobre o EducarES
O EducarES é um projeto da Rede Gazeta voltado a discutir educação, formação profissional, juventude e transformações do mundo do trabalho. A iniciativa busca promover reflexões sobre os caminhos da educação e aproximar estudantes, educadores, instituições, especialistas e a sociedade de temas essenciais para o futuro.
Em 2026, o projeto amplia sua programação com uma primeira fase dedicada a debates sobre longevidade, inteligência artificial e novas competências profissionais. A agenda antecipa as discussões que serão aprofundadas no segundo semestre, durante a Arena Profissões.
Serviço
Painel EducarES: Longevidade, IA e o Novo Mercado de Trabalho
Data: terça-feira, 19 de maio
Horário: a partir das 14h
Local: Auditório da Rede Gazeta
Endereço: Rua Carlos Fernando Lindenberg Filho, 90, Monte Belo, Vitória/ES
Inscrições: gratuitas e abertas ao público geral
Link: clique aqui para se inscrever