Inscrições abertas para Painel EducarES sobre longevidade, IA e novo mercado de trabalho

As transformações provocadas pela inteligência artificial, o aumento da longevidade e os impactos no mercado de trabalho estarão no centro da primeira fase do EducarES 2026. Com inscrições gratuitas e abertas ao público geral, o Painel EducarES acontece nesta terça-feira (19), a partir das 14h, no Auditório da Rede Gazeta, em Vitória.





Com o tema “Longevidade, IA e o Novo Mercado de Trabalho”, o encontro reunirá especialistas e lideranças para discutir as novas competências exigidas pela era digital, as mudanças nas relações profissionais e o papel da educação na preparação para o futuro.

Entre os nomes confirmados estão Renata Ceribelli, repórter especial da TV Globo; Eurípedes Pedrinha, diretor técnico do Sebrae/ES; e Jales Cardoso, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti/ES).





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A programação começa com credenciamento às 14h. Às 14h30, Renata Ceribelli apresenta a palestra “Da Máquina de Escrever ao ChatGPT: a Competência Eterna”. Em seguida, às 15h, ela participa do painel sobre longevidade, inteligência artificial e novo mercado de trabalho, ao lado de Eurípedes Pedrinha e Jales Cardoso.





A edição especial funciona como um “esquenta” para a segunda fase do EducarES 2026, que será realizada no segundo semestre com a Arena Profissões. Nesta primeira fase, palestras, painéis e apresentações de cases serão voltados às mudanças provocadas pela tecnologia e pela aceleração das transformações sociais e profissionais.





Segundo o gerente de Projetos e Eventos da Rede Gazeta, Bruno Araújo, a iniciativa amplia o alcance das discussões propostas pelo projeto. “Em 2026, sentimos a necessidade de ampliar o projeto e a discussão, realizando eventos menores que antecedem o Arena Profissões EducarES, aproximando ainda mais o público dessas conversas”, afirma.





Para Bruno, o EducarES é uma iniciativa alinhada aos valores da Rede Gazeta. “É uma iniciativa muito importante para a Rede Gazeta porque reforça o nosso compromisso com a educação, a formação de jovens e o desenvolvimento do Espírito Santo”, finaliza.