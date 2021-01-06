Fotos mostram destruição de helicóptero que caiu em Vila Velha

Uma aeronave completamente destruída e a mobilização das equipes de resgate que tentavam salvar as duas vítimas da queda de um helicóptero na manhã desta quarta-feira (6), em Riviera da Barra, Vila Velha. Essas cenas foram registradas pelo fotógrafo Ricardo Medeiros, de A Gazeta, e por moradores da região.
Apesar da operação para resgate das vítimas, o piloto e a passageira não resistiram e morreram no local. Segundo militares do Corpo de Bombeiros e agentes do Samu, eles sofreram paradas cardiorrespiratórias. O acidente aconteceu por volta das 10h30, em uma área de mata particular.
Imagens mostram cenário da queda de helicóptero em Vila Velha
De acordo com informações passadas pelo irmão de uma das vítimas ao Corpo de Bombeiros, o piloto da aeronave estava acompanhado da namorada e voltava de Guarapari para o aeroclube, que fica próximo ao local da queda. Eles foram identificados como Octavio Schneider Queiroz, de 68 anos, e Lucimara Poleto, de 52 anos.
Moradores da região que testemunharam a queda contaram ter ouvido barulho e visto faíscas antes da aeronave perder estabilidade. No entanto, até o momento, não se sabe o que provocou a queda do helicóptero. "Só a perícia da aeronáutica vai poder dizer o que causou o acidente", afirmou Capitão Pedroni, do Corpo de Bombeiros.
Duas câmeras do Aeroclube do Espírito Santo flagraram o momento exato em que o helicóptero cai. No canto superior esquerdo das imagens é possível ver a aeronave já desgovernada, segundos antes da queda. De acordo com o relógio presente na filmagem, o acidente aconteceu às 10h27.
Vale destacar que a aeronave, fabricada em 2010, tinha situação de aeronavegabilidade regular junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e estava autorizado a realizar voos visuais noturnos. Além de ter capacidade para até quatro pessoas, incluindo o piloto. Habilitado, Octavio tinha mais de 30 anos de experiência de acordo com amigos.