Fotos mostram destruição de helicóptero que caiu em Vila Velha

Octavio e Lucimara são as vítimas do acidente aéreo em Vila Velha; eles tinham 68 e 52 anos, respectivamente

Moradores da região que testemunharam a queda contaram ter ouvido barulho e visto faíscas antes da aeronave perder estabilidade. No entanto, até o momento, não se sabe o que provocou a queda do helicóptero. "Só a perícia da aeronáutica vai poder dizer o que causou o acidente", afirmou Capitão Pedroni, do Corpo de Bombeiros.