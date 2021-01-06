Queda de helicóptero no ES: vítima era um piloto experiente, diz amigo

Vítima da queda de helicóptero na manhã desta quarta-feira (6) em Riviera da Barra, Vila Velha, Octavio Schneider, de 68 anos, era um piloto com mais de 30 anos de experiência, de acordo com colegas. Ele também era o dono do da aeronave. Octávio e a namorada, Lucimara Poleto, de 52 anos, estavam na aeronave e não resistiram ao acidente. Segundo informações de familiares, eles voltavam de Guarapari quando a tragédia aconteceu.
"Ele era um piloto muito experiente, com mais de 30 anos. Era acostumado a pilotar. E infelizmente já estava chegando, a 200 pés para pouso no aeródromo do aeroclube", comentou Marcos Nacif, gerente de segurança do Aeroclube do Espírito Santo, que também era amigo da vítima
O helicóptero caiu em uma área particular no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, na manhã desta quarta (06). De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para o local, o piloto da aeronave e a namorada tiveram parada cardiorrespiratória e foram atendidos pelo Samu, mas não resistiram. Não houve incêndio.
Segundo Marcos Nacif, Octavio não tinha filhos e deixou dois irmãos. No momento da ocorrência, ele e Lucimara estavam voltando de Guarapari. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam passeando.
Ex-vereador da Serra, Fábio Latino Araújo também comentou a morte de Octavio. Nas redes sociais, ele destacou que o piloto era quem "nos últimos seis anos, pilotava o helicóptero que pousava no campo de futebol de Taquara II, no evento 'Chegada de Papai Noel'". "Uma pessoa humilde, muito simpática e sempre alegre", comentou.
A aeronave era particular, de propriedade do próprio Octavio. O Corpo de Bombeiros também destacou que a informação era de que a vítima tinha experiência em voo e costumava fazer esse tipo de percurso para o aeroclube.
O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e o Samu foram acionados para atender a ocorrência. A Aeronáutica também acionada para investigar a queda do helicóptero. A causa do acidente ainda é desconhecida.