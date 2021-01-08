Grávida e bebê morrem após acidente a caminho do trabalho no ES

Jacilene estava grávida de 9 meses e morreu após um acidente a caminho do trabalho em Cariacica Crédito: Redes sociais

Correção A primeira versão da matéria informava, a partir de relatos de uma prima da gestante, que a colisão aconteceu no momento em que ela se dirigia ao hospital para realizar o parto. No entanto, a filha da vítima entrou em contato com a reportagem e explicou que, na verdade, ela estava a caminho do trabalho. O título e o texto foram alterados.

Um grave acidente de carro ocorrido na manhã de quarta-feira (06), na BR 262, em Cariacica , próximo ao bairro Dom Bosco, resultou na morte de Jacilene Pires, de 30 anos, que estava grávida de 9 meses e do bebê. De acordo com informações da família, ela estava a caminho do trabalho quando aconteceu a colisão.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 10h50, no km 5,2 da BR 262, poucos metros após o estádio Kleber Andrade. Também segundo a PRF, o motorista do veículo sofreu um mal súbito, ficando desacordado por alguns instantes, recobrando a consciência após colidir. A vítima chegou a ser socorrida por uma ambulância do Samu, foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas não resistiu e morreu nesta quinta-feira (7) no hospital.

Jacilene já tinha uma filha adolescente. A menina, que completa 15 anos no próximo dia 14, fez uma publicação nas redes sociais contando que a mãe sofreu um acidente junto com o padrasto e que ele está bem. "Mas minha mãe estava grávida e teve que fazer uma cesária de emergência e mais duas cirurgias e hoje (07) de manhã ela não resistiu e faleceu, o bebê também não resistiu e faleceu. Eu nem pude dizer que os amo, descansa em paz mãe e irmão", escreveu.

À reportagem, Sofia afirmou que a mãe era muito guerreira. "Era uma pessoa cheia de sonhos, gostava de trabalhar e era bem companheira. A nossa relação era de melhores amigas, ela era bem animada e divertida. Na verdade eu não sei nem o que falar dela, ela era uma pessoa maravilhosa e só queria o meu bem", disse com saudade.