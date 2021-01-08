Grávida e bebê morrem após acidente a caminho do trabalho no ES

Correção
09/01/2021 - 1:25
A primeira versão da matéria informava, a partir de relatos de uma prima da gestante, que a colisão aconteceu no momento em que ela se dirigia ao hospital para realizar o parto. No entanto, a filha da vítima entrou em contato com a reportagem e explicou que, na verdade, ela estava a caminho do trabalho. O título e o texto foram alterados.
Um grave acidente de carro ocorrido na manhã de quarta-feira (06), na BR 262, em Cariacica, próximo ao bairro Dom Bosco, resultou na morte de Jacilene Pires, de 30 anos, que estava grávida de 9 meses e do bebê. De acordo com informações da família, ela estava a caminho do trabalho quando aconteceu a colisão.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 10h50, no km 5,2 da BR 262, poucos metros após o estádio Kleber Andrade. Também segundo a PRF, o motorista do veículo sofreu um mal súbito, ficando desacordado por alguns instantes, recobrando a consciência após colidir. A vítima chegou a ser socorrida por uma ambulância do Samu, foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, mas não resistiu e morreu nesta quinta-feira (7) no hospital.
Jacilene já tinha uma filha adolescente. A menina, que completa 15 anos no próximo dia 14, fez uma publicação nas redes sociais contando que a mãe sofreu um acidente junto com o padrasto e que ele está bem. "Mas minha mãe estava grávida e teve que fazer uma cesária de emergência e mais duas cirurgias e hoje (07) de manhã ela não resistiu e faleceu, o bebê também não resistiu e faleceu. Eu nem pude dizer que os amo, descansa em paz mãe e irmão", escreveu.
À reportagem, Sofia afirmou que a mãe era muito guerreira. "Era uma pessoa cheia de sonhos, gostava de trabalhar e era bem companheira. A nossa relação era de melhores amigas, ela era bem animada e divertida. Na verdade eu não sei nem o que falar dela, ela era uma pessoa maravilhosa e só queria o meu bem", disse com saudade.
Jacilene trabalhava em uma loja de roupas no bairro Campo Grande que ficou fechada nesta tarde (08), em virtude da realização do sepultamento. De acordo com uma funcionária do estabelecimento, que prefere não se identificar, a vítima morava com o noivo e a filha adolescente.