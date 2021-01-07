O Espírito Santo contabiliza 14 acidentes envolvendo aeronaves desde 2011. O mais recente deles ocorreu na manhã desta quarta-feira (6). Um helicóptero que decolou de Guarapari caiu na cidade de Vila Velha a poucos metros do aeroclube do município. O piloto e a namorada morreram após serem socorridos.
De acordo com dados do Painel do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer), da Força Aérea Brasileira, entre 2011 e 2020, foram registradas 72 ocorrências envolvendo a aviação no Espírito Santo.
Em dez anos, ES registrou 14 acidente graves com aeronaves
Dessas ocorrências, 13 foram classificadas como acidentes. Isso porque a aeronave que se acidentou em Vila Velha nesta quarta-feira (06) ainda não entrou nas estatísticas oficiais. Segundo o órgão, recebem essa classificação os casos graves que podem colocar a vida de uma pessoa em risco.
As outras 59 ocorrências envolvendo a aviação no Estado foram classificadas como incidentes, sendo que 11 delas como incidentes graves, quando um acidente quase ocorre.
LOCALIDADES
Dentre as 72 ocorrências envolvendo aviação no Estado, entre 2011 e 2020, 39 foram registradas em Vitória. Em seguida, estão os municípios de Vila Velha (oito); Guarapari e Jaguaré (quatro registros cada); Aracruz, São Mateus e Serra (duas ocorrências cada).
Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Colatina, Domingos Martins, Linhares, São Gabriel da Palha, Venda Nova do Imigrante, Baixo Guandu e Viana tiveram um registro cada.
Ainda segundo os dados do Portal Sipaer, 43 ocorrências envolveram aviões e 20 helicópteros. Outras nove foram com ultraleves. Veja mais informações no infográfico abaixo.
RELEMBRE ALGUNS ACIDENTES
2021
Um helicóptero caiu numa área particular no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, próximo ao aeroclube do município, às 10h27 desta quarta-feira (6). Duas pessoas estavam a bordo. O piloto e a namorada foram socorridos pelo Samu, mas tiveram parada cardiorrespiratória e não resistiram.
2020
No dia 19 de fevereiro, uma aeronave caiu em Guarapari, na Região Metropolitana, em cima de uma loja de material de construção, no bairro Aeroporto. Na aeronave estavam o piloto, Luciano Ferreira de Souza, e o passageiro, Fabiano Luiz Gonçalves. Fabiano morreu no local do acidente. Já Luciano chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
Apenas dois meses depois, outro acidente ocorreu, desta vez no município de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Um monomotor com dois ocupantes caiu no dia 21 de abril em uma propriedade rural. Os tripulantes ficaram feridos e foram encaminhados para um hospital particular de São Mateus.
2018
Em agosto de 2018, um helicóptero da PM, que transportava o ex-governador Paulo Hartung, caiu em um campo de futebol após bater em uma trave de futebol, em Domingos Martins, Região Serrana. Além do governador, estavam a bordo dois capitães (piloto e co-piloto) e a ex-primeira-dama Cristina Gomes, que teve ferimentos leves na perna.