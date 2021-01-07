Imagens mostram helicóptero e resgate das vítimas Crédito: Ricardo Medeiros

De acordo com dados do Painel do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer), da Força Aérea Brasileira, entre 2011 e 2020, foram registradas 72 ocorrências envolvendo a aviação no Espírito Santo.



Your browser does not support the audio element. Em dez anos, ES registrou 14 acidente graves com aeronaves

Dessas ocorrências, 13 foram classificadas como acidentes. Isso porque a aeronave que se acidentou em Vila Velha nesta quarta-feira (06) ainda não entrou nas estatísticas oficiais. Segundo o órgão, recebem essa classificação os casos graves que podem colocar a vida de uma pessoa em risco.

As outras 59 ocorrências envolvendo a aviação no Estado foram classificadas como incidentes, sendo que 11 delas como incidentes graves, quando um acidente quase ocorre.

LOCALIDADES

Dentre as 72 ocorrências envolvendo aviação no Estado, entre 2011 e 2020, 39 foram registradas em Vitória. Em seguida, estão os municípios de Vila Velha (oito); Guarapari e Jaguaré (quatro registros cada); Aracruz, São Mateus e Serra (duas ocorrências cada).

Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Colatina, Domingos Martins, Linhares, São Gabriel da Palha, Venda Nova do Imigrante, Baixo Guandu e Viana tiveram um registro cada.

Ainda segundo os dados do Portal Sipaer, 43 ocorrências envolveram aviões e 20 helicópteros. Outras nove foram com ultraleves. Veja mais informações no infográfico abaixo.

RELEMBRE ALGUNS ACIDENTES

2021

Helicópetero caiu em Vila Velha com duas pessoas a bordo Crédito: Daniel Pasti

2020

Área em que avião de pequeno porte caiu em Guarapari nesta quarta-feira (19) Crédito: Ascom | CBES

O avião caiu em propriedade rural de Jaguaré Crédito: Polícia Militar

2018