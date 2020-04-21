Avião monomotor com dois ocupantes cai em propriedade rural de Jaguaré

Um avião monomotor com dois ocupantes caiu em uma propriedade na zona rural de Jaguaré, Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (21). Os tripulantes ficaram feridos e foram encaminhados para um hospital particular de São Mateus.
Segundo a Polícia Militar de Jaguaré, a aeronave sobrevoava a área rural, conhecida como Córrego do Menezes, quando o monomotor caiu. Ainda não é possível saber a causa do acidente. O local fica próximo de uma pista de pouso. De acordo com a PM, o monomotor era utilizado para o treinamento de pilotos.
As duas vítimas não foi foram identificadas. De acordo com a polícia, eles estavam com muitos ferimentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma delas estava em estado grave, com uma fratura na perna e hemorragia.