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Acidente aéreo

Avião monomotor com dois ocupantes cai em propriedade rural de Jaguaré

As  vítimas foram socorridas com ferimentos e levadas para um hospital particular de São Mateus. Elas ainda não foram identificadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2020 às 18:01

Publicado em 21 de Abril de 2020 às 18:01

O avião caiu em propriedade rural de Jaguaré
O avião caiu em propriedade rural de Jaguaré Crédito: Divulgação
Um avião monomotor com dois ocupantes caiu em uma propriedade na zona rural de Jaguaré, Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (21). Os tripulantes ficaram feridos e foram encaminhados para um hospital particular de São Mateus.
Segundo a Polícia Militar de Jaguaré, a aeronave sobrevoava a área rural, conhecida como Córrego do Menezes, quando o monomotor caiu. Ainda não é possível saber a causa do acidente. O local fica próximo de uma pista de pouso. De acordo com a PM, o monomotor era utilizado para o treinamento de pilotos.

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As duas vítimas não foi foram identificadas. De acordo com a polícia, eles estavam com muitos ferimentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma delas estava em estado grave, com uma fratura na perna e hemorragia.

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