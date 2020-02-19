Quem são as vítimas do acidente de avião em Guarapari

Luciano à esquerda; Fabiano à direita | Vítimas de acidente aéreo em Guarapari Crédito: Redes Sociais

À reportagem de A Gazeta, a madrasta de Fabiano disse que soube do acidente por meio de um amigo. Com a expectativa de que o copiloto estivesse vivo e tivesse sido socorrido, a família se dirigiu até o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Na unidade eles foram informados que Fabiano havia morrido no local da queda do avião, em Guarapari. O corpo dele foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Corpo da vítima do acidente aéreo foi levado ao DML de Vitória Crédito: Letícia Gonçalves

O avião saiu de Guarapari e tinha como destino Vitória. A família de Fabiano confirmou que o piloto da aeronave era Luciano Ferreira de Souza. Ele estava internado em situação extremamente grave no hospital. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele teve 80% do corpo queimado por causa do acidente. Na manhã desta quinta, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner, informou a morte do piloto.

Luciano era proprietário da Escola de Aviação First Class, localizada em Jabour, em Vitória. Ele também era instrutor no local, onde dava aulas de instruções básicas de aeronaves.

A reportagem conversou com ex-alunos da escola, que disseram que Luciano era muito querido e um excelente instrutor. Eles descreveram o piloto como uma pessoa sempre disposta a ajudar os alunos, mesmo após a conclusão dos cursos.

A Gazeta tentou contato com a esposa de Luciano, que também é proprietária da escola de aviação, mas as ligações não foram atendidas.

O AVIÃO

A aeronave que caiu em Guarapari é um monomotor do modelo Cherokee 180. De acordo com a prefeitura do município, o avião tinha como destino Vitória. O plano de voo foi feito junto à Agência Nacional da Aviação Civil (Anac).

O piloto Gustavo Mateus foi quem entregou a aeronave para Luciano, uma das vítimas do acidente. Ele relatou que o avião estava em bom estado e que o condutor tinha experiência. "O avião estava decolando de Guarapari. Era uma Cherokee 180 ele tinha habilitação e experiência. Estava em fase de compra do antigo dono para ele, estava com este piloto há duas semanas. A manutenção estava em dia, entreguei há duas semanas para o condutor de hoje", disse.