Vídeo mostra momento em que aeronave cai em imóvel em Guarapari

A queda de um avião em uma loja de material de construção em Guarapari, na tarde desta quarta-feira (19), foi registrada por uma câmera de videomonitoramento. Nas imagens é possível ver o momento do acidente, que aconteceu por volta das 15h40. Uma pessoa morreu e outra foi socorrida em estado grave para o hospital.

A aeronave que caiu é um monomotor. O veículo decolou do aeroporto de Guarapari e seguia para Vitória. De acordo com a Prefeitura de Guarapari, o acidente será investigado pelo Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos  SERIPA III, ligado à Aeronáutica.

"O AVIÃO ESTAVA EM BOM ESTADO"

Gustavo Mateus, piloto que entregou a aeronave para o condutor envolvido no acidente, relatou que o avião estava em bom estado e que o profissional que saiu de Guarapari tinha experiência. "O avião estava decolando de Guarapari. Era uma Cherokee 180 ele tinha habilitação e experiência. Estava em fase de compra do antigo dono para ele, estava com este piloto há duas semanas. A manutenção estava em dia, entreguei há duas semanas para o condutor de hoje", disse.

TESTEMUNHAS

No momento em que o avião caiu sobre a loja de material de construção, cerca de 100 pessoas trabalhavam no local. O dono do estabelecimento, Thiago Taves, descreveu como o acidente aconteceu.

O avião desviou da igreja, chegou quebrando o telhado e se chocou com o escritório. Ficaram dois funcionários presos na parte de cima, onde o avião bloqueou a saída. Conseguimos tirá-los pela janela do lado oposto ao local onde pegou fogo. Quanto ao trabalho dos bombeiros, como a gente tem loja de material de construção, com produtos inflamáveis, temos um sistema de bomba para quando ocorre esse tipo de coisa. A bomba pressurizada e duas caixas dágua foram essenciais para apagar o fogo e não deixar se alastrar pelos galpões, explicou.

Área em que avião caiu em Guarapari

Um comerciante de uma loja de automóveis, Furlan Veículos, instalada a 50 metros do local da queda, disse ter visto o momento em que o avião caiu. "Eu estava olhando para o lado direito da loja. Vi que o avião já tinha começado a decolar, mas começou a balançar e caiu. Estava ventando muito na hora", relatou.

Paloma Bayer, moradora da região, contou que estava em casa na hora em que o avião caiu. "Escutamos um barulho e a construção toda tremeu, por isso saímos da casa e já tinha muita gente e fumaça na rua. Fiquei preocupada pois já trabalhei na escola de aviação, por isso achei que fosse algum amigo meu, mas depois vi que era outra vítima. A polícia chegou e pediu para nos afastarmos da área. Nunca tive medo, nunca vi nada parecido. O Corpo de Bombeiros chegou em um minuto".

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