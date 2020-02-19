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Grande Vitória

Vídeo mostra momento em que aeronave cai em imóvel em Guarapari

Avião de pequeno porte caiu em cima de uma loja de material de construção no bairro Aeroporto, por volta das 15h40

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 18:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 18:01
A queda de um avião em uma loja de material de construção em Guarapari, na tarde desta quarta-feira (19), foi registrada  por uma câmera de videomonitoramento. Nas imagens é possível ver o momento do acidente, que aconteceu por volta das 15h40. Uma pessoa morreu e outra foi socorrida em estado grave para o hospital. 
Dentro da aeronave havia duas pessoas: o piloto Luciano Ferreira de Souza e o co-piloto identificado como Fabiano. O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de Fabiano no local do acidente. Já Luciano foi transportado por um helicóptero para o Hospital Jayme dos Santos Neves. Ele teve 80% do corpo queimado. 

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A aeronave que caiu é um monomotor. O veículo decolou do aeroporto de Guarapari e seguia para Vitória.  De acordo com a Prefeitura de Guarapari, o acidente será investigado pelo Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos  SERIPA III, ligado à Aeronáutica.

"O AVIÃO ESTAVA EM BOM ESTADO"

Gustavo Mateus, piloto que entregou a aeronave para o condutor envolvido no acidente, relatou que o avião estava em bom estado e que o profissional que saiu de Guarapari tinha experiência. "O avião estava decolando de Guarapari. Era uma Cherokee 180 ele tinha habilitação e experiência. Estava em fase de compra do antigo dono para ele, estava com este piloto há duas semanas. A manutenção estava em dia, entreguei há duas semanas para o condutor de hoje", disse.

TESTEMUNHAS

No momento em que o avião caiu sobre a loja de material de construção, cerca de 100 pessoas trabalhavam no local. O dono do estabelecimento, Thiago Taves, descreveu como o acidente aconteceu.
O avião desviou da igreja, chegou quebrando o telhado e se chocou com o escritório. Ficaram dois funcionários presos na parte de cima, onde o avião bloqueou a saída. Conseguimos tirá-los pela janela do lado oposto ao local onde pegou fogo. Quanto ao trabalho dos bombeiros, como a gente tem loja de material de construção, com produtos inflamáveis, temos um sistema de bomba para quando ocorre esse tipo de coisa. A bomba pressurizada e duas caixas dágua foram essenciais para apagar o fogo e não deixar se alastrar pelos galpões, explicou.

Área em que avião caiu em Guarapari

Um comerciante de uma loja de automóveis, Furlan Veículos, instalada a 50 metros do local da queda, disse ter visto o momento em que o avião caiu. "Eu estava olhando para o lado direito da loja. Vi que o avião já tinha começado a decolar, mas começou a balançar e caiu. Estava ventando muito na hora", relatou.
Paloma Bayer, moradora da região, contou que estava em casa na hora em que o avião caiu. "Escutamos um barulho e a construção toda tremeu, por isso saímos da casa e já tinha muita gente e fumaça na rua. Fiquei preocupada pois já trabalhei na escola de aviação, por isso achei que fosse algum amigo meu, mas depois vi que era outra vítima. A polícia chegou e pediu para nos afastarmos da área. Nunca tive medo, nunca vi nada parecido. O Corpo de Bombeiros chegou em um minuto".

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