100 funcionários trabalham em loja atingida por avião que caiu em Guarapari

Área em que avião de pequeno porte caiu em Guarapari nesta quarta-feira (19) Crédito: Ascom | CBES

Cerca de 100 funcionários trabalham na empresa atingida por uma aeronave em Guarapari na tarde desta quarta-feira (19) . O avião caiu no escritório da loja de material de construção Dismágua e destruiu parte do telhado do depósito do estabelecimento. O dono da Dismágua, Thiago Taves, afirmou que, apesar do susto, ninguém que trabalhava no local ficou ferido.

O acidente tem uma morte confirmada, do copiloto Fabiano Luiz Gonçalves, que não teve o sobrenome divulgado. O piloto Luciano Ferreira de Souza foi socorrido com vida e está internado em estado grave no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Ele foi socorrido com 80% do corpo queimado. Luciano é proprietário de uma escola de aviação em Vitória

O dono da loja descreveu o ocorrido: O avião desviou da igreja, chegou quebrando o telhado e se chocou com o escritório. Ficaram dois funcionários presos na parte de cima, onde o avião bloqueou a saída. Conseguimos tirá-los pela janela do lado oposto ao local onde pegou fogo. Quanto ao trabalho dos bombeiros, como a gente tem loja de material de construção, com produtos inflamáveis, temos um sistema de bomba para quando ocorre esse tipo de coisa. A bomba pressurizada e duas caixas dágua foram essenciais para apagar o fogo e não deixar se alastrar pelos galpões.

Ele narrou, também, o desespero dos funcionários logo após o acidente: "Eu trabalho aqui. A gente estava no escritório. Deixei os funcionários lá e tinha um compromisso. Quando virei a esquina escutei um barulho e minha secretária me ligou: 'caiu um avião'. Voltei de imediato e vi o incidente. Vi fogo, fumaça, os funcionários saindo em pânico. Vi realmente o rabo do avião na porta do escritório".

"Teve uma (funcionária) que ficou lá em cima presa um pouco, em pânico. Quando a gente conseguiu retirar ela, até vomitou", contou.

Your browser does not support the audio element. 100 funcionários trabalham em loja atingida por avião que caiu em Guarapari

"O avião caiu exatamente na porta do escritório, veio batendo aqui no telhado (do depósito), chegou na porta do escritório, bateu e ficou. A porta estava fechada, ela não conseguia sair. Estavam ela e meu tio. Tivemos que abrir a janela pelo lado de fora para resgatar eles. A gente tem um contingente de cerca de 100 funcionários e nenhum deles graças a Deus ficou ferido", complementou Taves.

"O AVIÃO ESTAVA EM BOM ESTADO"

Luiz Gustavo Mateus, piloto que entregou a aeronave para o condutor envolvido no acidente, relatou que o avião estava em bom estado e que o piloto que saiu de Guarapari tinha experiência.

"O avião estava decolando de Guarapari. Era uma Cherokee 180 e o piloto tinha habilitação e experiência. Estava em fase de compra do antigo dono para ele, estava com este piloto há duas semanas. A manutenção estava em dia, entreguei há duas semanas para o condutor de hoje", disse.

TESTEMUNHAS

Um comerciante de uma loja de automóveis, Furlan Veículos, instalada a 50 metros do local da queda, disse ter visto o momento em que o avião caiu. "Eu estava olhando para o lado direito da loja. Vi que o avião já tinha começado a decolar, mas começou a balançar e caiu. Estava ventando muito na hora", relatou.

Paloma Bayer, que mora ao lado do depósito da Dismágua, contou que estava em casa na hora em que o avião caiu. "Escutamos um barulho e a construção toda tremeu, por isso saímos da casa e já tinha muita gente e fumaça na rua. Fiquei preocupada pois já trabalhei na escola de aviação, por isso achei que fosse algum amigo meu, mas depois vi que era outra vítima. A polícia chegou e pediu para nos afastarmos da área. Nunca vi nada parecido. O Corpo de Bombeiros chegou em um minuto".

O ACIDENTE

A aeronave de pequeno porte caiu em Guarapari, na Região Metropolitana de Vitória, na tarde desta quarta-feira (19). De acordo com informações da Polícia Militar, o avião era um monomotor e caiu por volta das 15h40 sobre o imóvel no bairro Aeroporto.

Por volta das 16h15, o Corpo de Bombeiros confirmou uma morte e uma pessoa ferida, que estaria com 80% do corpo queimado. Mais tarde, o tenente-coronel Carlos Wagner chegou a confirmar à TV Gazeta que a vítima socorrida com vida teria morrido. Em seguida, recuou, e disse que a vítima havia sido reanimada.

Área em que avião caiu em Guarapari

Informações da Prefeitura de Guarapari dão conta de que a equipe médica da UPA e o SAMU realizaram o atendimento e os trabalhos de estabilização do quadro do paciente, que é grave. Por volta das 17h50 um helicóptero levou o piloto da aeronave para o hospital Jayme dos Santos Neves.