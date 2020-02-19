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Veja algumas características do modelo de avião que caiu em Guarapari

Modelo é um monomotor fabricado no EUA com capacidade máxima de quatro pessoas; acidente aconteceu nesta quarta-feira (19) e o copiloto não resistiu

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 20:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 20:59
Aeronave é do modelo Cherokee 180, embora não seja conhecida a versão do avião envolvido no acidente Crédito: Reprodução
avião que caiu em Guarapari na tarde desta quarta-feira (19) é um monomotor a pistão, com capacidade máxima de quatro pessoas, já incluindo o piloto. A aeronave fabricada nos Estados Unidos da América (EUA) pela Piper Aircraft é do modelo Cherokee 180 e tem capacidade para voar uma distância de até 950 km.
O acidente aconteceu por volta das 15h40, pouco após a decolagem. O avião caiu sobre um imóvel no próprio bairro Aeroporto. Na queda, o copiloto identificado como Fabiano Luiz Gonçalves não resistiu aos ferimentos e morreu no local; enquanto o piloto Luciano foi socorrido com cerca de 80% do corpo queimado.

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Com destino a Vitória, que fica a aproximadamente 60 km de Guarapari, o voo duraria no máximo 30 minutos, de acordo com o piloto e jornalista especializado em aviação Edmundo Ubiratan. A viagem seria curta, e só levaria meia hora se tivesse que aguardar algum tráfego antes de realizar o pouso na Capital, explicou.
Segundo ele, a velocidade constante ideal desse avião é de 230 km/h, embora possa chegar um pouco além. Isso acontece para se ter um alcance maior e não forçar o motor. Esse modelo é muito usado em transporte privado e instrução aérea. Eu mesmo fiz parte do meu curso de piloto em um desses, lembrou.

CONFIRA OUTRAS ESPECIFICIDADES TÉCNICAS DA AERONAVE:

  • Modelo: PA-28-180 Cherokee
  • Velocidade cruzeiro: 230 km/h
  • Alcance máximo: 950 km
  • Peso (máximo): 1100 kg
  • Motor: 180 hp
  • Fabricante: Piper Aircraft
  • Origem: EUA

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