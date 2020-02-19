Veja algumas características do modelo de avião que caiu em Guarapari

Com destino a Vitória, que fica a aproximadamente 60 km de Guarapari, o voo duraria no máximo 30 minutos, de acordo com o piloto e jornalista especializado em aviação Edmundo Ubiratan. A viagem seria curta, e só levaria meia hora se tivesse que aguardar algum tráfego antes de realizar o pouso na Capital, explicou.

Segundo ele, a velocidade constante ideal desse avião é de 230 km/h, embora possa chegar um pouco além. Isso acontece para se ter um alcance maior e não forçar o motor. Esse modelo é muito usado em transporte privado e instrução aérea. Eu mesmo fiz parte do meu curso de piloto em um desses, lembrou.