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Acidente aéreo

Morre piloto de avião que caiu em Guarapari, diz Corpo de Bombeiros

Luciano Ferreira de Souza chegou a ser transferido de helicóptero de Guarapari até o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, momentos após o acidente. O amigo dele morreu no local

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 08:30

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

20 fev 2020 às 08:30
Luciano à esquerda; Fabiano à direita | Vítimas de acidente aéreo em Guarapari Crédito: Redes Sociais
Morre piloto de avião que caiu em Guarapari, diz Corpo de Bombeiros
O piloto do avião monomotor que caiu em um material de construção em Guarapari na tarde desta quarta-feira (19) não resistiu aos ferimentos provocados pelo acidente e morreu nesta quinta-feira (20). A informação foi confirmada pelo tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner.
A aeronave que caiu é um monomotor. O veículo decolou do aeroporto de Guarapari e seguia para Vitória. De acordo com a Prefeitura de Guarapari, o acidente será investigado pelo Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – SERIPA III, ligado à Aeronáutica.

Área em que avião caiu em Guarapari

Dentro da aeronave estavam duas pessoas: o piloto Luciano Ferreira de Souza e o amigo dele, identificado como Fabiano Luiz Gonçalves. O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de Fabiano no local do acidente. Já Luciano foi transportado por um helicóptero para o Hospital Jayme dos Santos Neves. Ele teve 80% do corpo queimado.

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