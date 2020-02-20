Morre piloto de avião que caiu em Guarapari, diz Corpo de Bombeiros
O piloto do avião monomotor que caiu em um material de construção em Guarapari na tarde desta quarta-feira (19) não resistiu aos ferimentos provocados pelo acidente e morreu nesta quinta-feira (20). A informação foi confirmada pelo tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner.
A aeronave que caiu é um monomotor. O veículo decolou do aeroporto de Guarapari e seguia para Vitória. De acordo com a Prefeitura de Guarapari, o acidente será investigado pelo Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – SERIPA III, ligado à Aeronáutica.
Área em que avião caiu em Guarapari
Dentro da aeronave estavam duas pessoas: o piloto Luciano Ferreira de Souza e o amigo dele, identificado como Fabiano Luiz Gonçalves. O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de Fabiano no local do acidente. Já Luciano foi transportado por um helicóptero para o Hospital Jayme dos Santos Neves. Ele teve 80% do corpo queimado.