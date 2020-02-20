Morre piloto de avião que caiu em Guarapari, diz Corpo de Bombeiros

Dentro da aeronave estavam duas pessoas: o piloto Luciano Ferreira de Souza e o amigo dele, identificado como Fabiano Luiz Gonçalves. O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de Fabiano no local do acidente. Já Luciano foi transportado por um helicóptero para o Hospital Jayme dos Santos Neves. Ele teve 80% do corpo queimado.