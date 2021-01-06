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Infográfico

Entenda a cronologia do acidente de helicóptero que matou casal no ES

O acidente aconteceu às 10h27 desta quarta-feira (6). A aeronave caiu numa área particular no bairro Riviera da Barra, próximo ao aeroclube de Vila Velha

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 18:58

Siumara Gonçalves

Siumara Gonçalves

Publicado em 

06 jan 2021 às 18:58
Octavio e Lucimara são as vítimas do acidente; eles tinham 68 e 52 anos, respectivamente
Octavio e Lucimara morreram durante queda do helicóptero em Vila Velha Crédito: Reprodução
Um helicóptero com duas pessoas a bordo caiu na manhã desta quarta-feira (6), em Vila Velha. O piloto, Octavio Schneider Queiroz, 68 anos, e a empresária Lucimara Poleto, 52 anos, morreram ainda no local, após sofrerem paradas cardiorrespiratórias. Segundo o irmão de uma das vítimas, os dois namoravam e voltavam de uma viagem feita a Guarapari.
O casal decolou em Guarapari, por volta de 10h20, em direção ao aeroclube de Vila Velha. O trajeto tem uma distância aproximada de 40 km. O acidente aconteceu sete minutos depois. A aeronave caiu numa área particular no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, próximo ao aeroclube do município.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, os ocupantes chegaram a ser socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiram. A causa do acidente não foi esclarecida ainda. "Só a perícia da aeronáutica vai poder dizer o que causou o acidente", explicou o capitão Pedroni. Veja a cronologia do acidente no infográfico abaixo.
Entenda a cronologia do acidente de helicóptero que matou casal em Vila Velha
Entenda a cronologia do acidente de helicóptero que matou casal em Vila Velha Crédito: Reprodução/Higor Pereira/Google Earth

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