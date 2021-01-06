Entenda a cronologia do acidente de helicóptero que matou casal no ES

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os ocupantes chegaram a ser socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiram. A causa do acidente não foi esclarecida ainda. "Só a perícia da aeronáutica vai poder dizer o que causou o acidente", explicou o capitão Pedroni. Veja a cronologia do acidente no infográfico abaixo.