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Anos de experiência

Queda de helicóptero no ES: "A vida dele era voar", diz primo de piloto

Octavio Schneider Queiroz, que pilotava o helicóptero que caiu em Vila Velha, tinha mais de 40 anos de experiência em voos, de acordo com um primo
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

06 jan 2021 às 16:43

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 16:43

Otavio Schneider pilotava o helicóptero que caiu em Vila Velha e morreu no acidente
Octavio Schneider pilotava o helicóptero que caiu em Vila Velha  Crédito: Reprodução
"A vida dele era voar". A definição é de um primo do piloto Octavio Schneider Queiroz, de 68 anos, que morreu em um acidente de helicóptero no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (6)
A aeronave em que Octavio estava com a namorada, Lucimara Poleto, de 52 anos, caiu próximo ao Aeroclube do Espírito Santo.
O primo, que esteve no local do acidente e preferiu não ser identificado, afirmou que Octavio era uma pessoa querida e muito dedicada à atividade que mais gostava. Segundo ele, o piloto tinha mais de 40 anos de experiência com helicópteros e também com aviões.
"Ele tinha 40 anos de experiência como piloto, tanto em avião quanto em helicóptero. Ele era engenheiro mecânico e mecânico de aeronaves, realizava manutenção todo dia no helicóptero, então a gente não sabe o que aconteceu. Ele sabia bastante, é estranho ter caído a 50 metros da cabeceira da pista, vamos ver o que a perícia vai dizer", lamentou.
Ainda segundo o primo de Octavio, o piloto passava bastante tempo no aeroclube não apenas se dedicando às aeronaves, mas também ao espaço ao redor da pista, cuidando da vegetação e dos animais que habitam o entorno do local.  
"Ele ficava no aeroclube o tempo todo, a maior parte das árvores que tem no aeroclube foi ele quem plantou, ele também gostava muito de animais. Era uma pessoa muito querida. A vida dele era voar, sem dúvida a maior paixão dele", relembrou.

O ACIDENTE

O helicóptero, que voltada de Guarapari, caiu em uma região de mata no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha, por volta das 10h30 desta quarta-feira (6). Octávio Schneider Queiroz, engenheiro mecânico de 68 anos que pilotava a aeronave, estava com a namorada, Lucimara Poleto. Os dois tiveram uma parada cardiorrespiratória e chegaram a ser socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu, mas morreram no local do acidente.
O Corpo de Bombeiros afirmou que as causas do acidente ainda serão apuradas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que enviou uma equipe do Rio de Janeiro para realizar a perícia na aeronave. O helicóptero era particular, de propriedade do próprio Octávio.
 O Corpo de Bombeiros também destacou que a informação era de que a vítima tinha experiência em voo e costumava fazer esse tipo de percurso para o aeroclube.

Imagens mostram cenário da queda de helicóptero em Vila Velha

Vizinhos do terreno onde o helicóptero caiu contaram que ouviram barulhos antes da queda. Rosângela Marques relatou que viu a aeronave soltando faísca. "Veio soltando faísca no ar. Começou a fazer barulho demais, bateu no coqueiro da minha casa e já caiu do outro lado", afirmou. O helicóptero ficou completamente destruído.

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