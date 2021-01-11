Dois engavetamentos deixam o trânsito lento na Terceira Ponte

O motorista que trafegou pela Terceira Ponte enfrentou muita lentidão nos dois sentidos na via no final da tarde desta segunda-feira (11). De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a via, o congestionamento foi provocado por dois engavetamentos, envolvendo 3 veículos em cada, em ambos os sentidos da ponte.
Segundo a concessionária, a primeira colisão foi registrada no sentido do motorista que vai para Vila Velha (sentido sul), às 16h49. Poucos minutos depois, um segundo engavetamento foi registrado no sentido Vitória (norte) às 16h55. Não foram registradas vítimas em nenhuma das duas ocorrências.
Os acidentes ocorreram na altura do vão central da Ponte. O sentido do motorista que vai em direção a Vitória foi liberado momentos após a colisão. Por volta das 17h30 o trânsito no sentido Vila Velha foi normalizado para o tráfego de veículos.