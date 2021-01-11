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Congestionamento

Dois engavetamentos deixam o trânsito lento na Terceira Ponte

Segundo a Rodosol, duas ocorrências envolvendo três veículos, uma às 16h49 e outra às 16h55 e deixaram o trânsito lento no final da tarde desta segunda-feira (11)

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 17:38

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

11 jan 2021 às 17:38
Engavetamento deixa o trânsito lento na Terceira Ponte  Crédito: Divulgação
O motorista que trafegou pela Terceira Ponte enfrentou muita lentidão nos dois sentidos na via no final da tarde desta segunda-feira (11). De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a via, o congestionamento foi provocado por dois engavetamentos, envolvendo 3 veículos em cada, em ambos os sentidos da ponte. 
Segundo a concessionária, a primeira colisão foi registrada no sentido do motorista que vai para Vila Velha (sentido sul), às 16h49. Poucos minutos depois, um segundo engavetamento foi registrado no sentido Vitória (norte) às 16h55. Não foram registradas vítimas em nenhuma das duas ocorrências.
Os acidentes ocorreram na altura do vão central da Ponte. O sentido do motorista que vai em direção a Vitória foi liberado momentos após a colisão. Por volta das 17h30 o trânsito no  sentido Vila Velha foi normalizado para o tráfego de veículos. 

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