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Acidente

Caminhoneiro fica ferido em acidente na BR 262 em Conceição do Castelo

Caminhão caiu em uma ribanceira, às margens da pista da rodovia federal. O motorista ferido foi socorrido por populares

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 16:02

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 jan 2021 às 16:02
caminhão ficou destruído em meio às árvores
Caminhão ficou destruído e o caminhoneiro foi socorrido por populares Crédito: Corpo de Bombeiros
Um caminhoneiro de 29 anos ficou ferido em um acidente neste domingo (10) na BR 262, em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e localizou o caminhão, que saiu da pista e caiu em uma ribanceira, às margens da via.
O caminhão ficou destruído. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu no km 120. O caminhão caiu em uma região de mata.
caminhão ficou destruído em meio às árvores
Caminhão ficou destruído Crédito: Corpo de Bombeiros
Quando a equipe chegou, uma equipe do SAMU estava no local, mas a informação que os militares receberam é de que o motorista havia sido socorrido por populares e levado para o hospital Padre Máximo em Venda Nova do Imigrante. A unidade informou que o paciente recebeu alta nesta segunda-feira (11).
Como o caminhão não oferecia risco aos veículos na rodovia, ele foi mantido no local e o fato foi comunicado a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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