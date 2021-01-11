Caminhoneiro fica ferido em acidente na BR 262 em Conceição do Castelo

Um caminhoneiro de 29 anos ficou ferido em um acidente neste domingo (10) na BR 262, em Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e localizou o caminhão, que saiu da pista e caiu em uma ribanceira, às margens da via.
O caminhão ficou destruído. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu no km 120. O caminhão caiu em uma região de mata.
Quando a equipe chegou, uma equipe do SAMU estava no local, mas a informação que os militares receberam é de que o motorista havia sido socorrido por populares e levado para o hospital Padre Máximo em Venda Nova do Imigrante. A unidade informou que o paciente recebeu alta nesta segunda-feira (11).
Como o caminhão não oferecia risco aos veículos na rodovia, ele foi mantido no local e o fato foi comunicado a Polícia Rodoviária Federal (PRF).