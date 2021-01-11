Moradores do Morro do Quadro sofrem com falta de água há 5 dias

Moradores do Morro do Quadro reclamam de falta de água há cinco dias Crédito: Rodney Costa/Eleven/Folhapress

Moradores do Morro do Quadro, em Vitória , afirmam que estão sofrendo com falta de água desde a última quinta-feira (7). Eles relatam que em algumas casas, principalmente na parte mais baixa do bairro, ainda há abastecimento, mas a água que chega é insuficiente para realizar atividades básicas de casa, como cozinhar e até tomar banho.

Sandra Aparecida, que mora no Morro do Quadro, explicou que a água que chega nas casas que ficam na parte baixa da região, não tem força para subir para as caixas d'água. Segundo ela, alguns vizinhos que têm abastecimento de redes diferentes e que não tiveram o fornecimento afetado estão ajudando os outros moradores do bairro.

"A água chega até na rua, na parte baixa, mas, na hora de subir para as caixas d’água, ela não tem força para chegar nas caixas. Tem alguns vizinhos que foram abastecidos por outros vizinhos, que têm rede de abastecimento diferente e tem outros vizinhos comprando (água). Aqui ainda tem uma boa reserva nas caixas, mas tem vizinhos que tiveram que sair de casa para tomar banho na casa de parentes", explicou.

Sandra ainda disse que técnicos da Companhia Espírito Santense de Abastecimento ( Cesan ) foram até o local nos últimos dias, mas ainda não resolveram o problema. Outra moradora do Morro do Quadro, Aline Carvalho afirmou que na casa dela ainda chega um pouco de água, mas a vasão é tão pouca, que fica difícil até de tomar banho.

Ela gravou um vídeo e afirmou que este é o máximo de água que sai do chuveiro. Confira abaixo o vídeo:

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O QUE DIZ A CESAN

Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Cesan afirmou, em nota, que o fornecimento de água começou a ser normalizado a partir da tarde desta segunda-feira (11). A nota da companhia ainda alega que foi identificado um vazamento de água subterrâneo e que o problema foi corrigido.