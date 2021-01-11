Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Vitória

Moradores do Morro do Quadro sofrem com falta de água há 5 dias

Os moradores do Morro do Quadro alegam que a água que chega não tem força para subir até as caixas d'água; Cesan informa que reabastecimento está sendo normalizado a partir de hoje (11)
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

11 jan 2021 às 20:13

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 20:13

Com a interrupção do serviço, entre 30 e 40 famílias ficarão sem água
Moradores do Morro do Quadro reclamam de falta de água há cinco dias Crédito: Rodney Costa/Eleven/Folhapress
Moradores do Morro do Quadro, em Vitória, afirmam que estão sofrendo com falta de água desde a última quinta-feira (7). Eles relatam que em algumas casas, principalmente na parte mais baixa do bairro, ainda há abastecimento, mas a água que chega é insuficiente para realizar atividades básicas de casa, como cozinhar e até tomar banho.
Sandra Aparecida, que mora no Morro do Quadro, explicou que a água que chega nas casas que ficam na parte baixa da região, não tem força para subir para as caixas d'água. Segundo ela, alguns vizinhos que têm abastecimento de redes diferentes e que não tiveram o fornecimento afetado estão ajudando os outros moradores do bairro.
"A água chega até na rua, na parte baixa, mas, na hora de subir para as caixas d’água, ela não tem força para chegar nas caixas. Tem alguns vizinhos que foram abastecidos por outros vizinhos, que têm rede de abastecimento diferente e tem outros vizinhos comprando (água). Aqui ainda tem uma boa reserva nas caixas, mas tem vizinhos que tiveram que sair de casa para tomar banho na casa de parentes", explicou.

Veja Também

Comerciantes prejudicados por incêndios em Vitória recebem ajuda da comunidade

Sandra ainda disse que técnicos da Companhia Espírito Santense de Abastecimento (Cesan) foram até o local nos últimos dias, mas ainda não resolveram o problema. Outra moradora do Morro do Quadro, Aline Carvalho afirmou que na casa dela ainda chega um pouco de água, mas a vasão é tão pouca, que fica difícil até de tomar banho.
Ela gravou um vídeo e afirmou que este é o máximo de água que sai do chuveiro. Confira abaixo o vídeo:

O QUE DIZ A CESAN

Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Cesan afirmou, em nota, que o fornecimento de água começou a ser normalizado a partir da tarde desta segunda-feira (11). A nota da companhia ainda alega que foi identificado um vazamento de água subterrâneo e que o problema foi corrigido.
A Cesan ainda afirmou que carros-pipa complementaram o fornecimento de água, mas não conseguiram abastecer todas as residências, pois em alguns locais não é possível o acesso pelo caminhão. A companhia não deu um prazo para o retorno total do abastecimento de água na região.

Veja Também

Empresa de SP quer parceria da Cesan para expandir investimentos no ES

Cesan quer sócio privado para disputar concessões até fora do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Grande Vitória Vitória (ES) Cesan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governador do ES anuncia suspensão de PMs envolvidos em morte de mulheres
Imagem de destaque
Colegas de PM que matou casal de mulheres em Cariacica são afastados das ruas
Imagem de destaque
Nike admite problemas em uniforme de seleções para a Copa do Mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados