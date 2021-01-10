Loja de cadeiras do Rodrigo Marques ficou destruída após incêndio no bairro Andorinhas, em Vitória Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Comerciantes prejudicados por incêndios em Vitória recebem ajuda da comunidade

Dois incêndios destruíram o negócio de dois comerciantes de bairros de Vitória nesta semana. No Jaburu, Fernando Loyola, dono de um franguinho em que trabalha com a família, perdeu equipamentos e teve o imóvel danificado. Já o dono de uma loja de estofados Rodrigo Marques perdeu tudo depois que o fogo destruiu os equipamentos e materiais no bairro Andorinhas . Apesar das perdas e prejuízos, outra coisa em comum vem ajudando os dois empresários a se recuperarem: a união e solidariedade da comunidade em busca da retomada dos negócios dos moradores locais.

O Território do Bem, um movimento social que contempla um conjunto de bairros de periferia na Capital, dentre eles o Jaburu, está se mobilizando para ajudar o Franguinho do Loyola, negócio do Fernando. Com publicações em redes sociais, o Mapa do Bem — página voltada para divulgação de negócios na região — está conseguindo dar visibilidade a uma campanha de doações para recuperação do comércio de Fernando e sua família.

Ele conta que uma fritadeira acabou ficando ligada por acidente. O óleo esquentou demais e causou um incêndio no estabelecimento. Os prejuízos foram grandes para o comerciante.

“Perdi a fritadeira e vários outros materiais. Por sorte consegui recuperar dois freezers. Agora é ver o que podemos recuperar além disso, mas teremos que fazer uma reforma. A ajuda das pessoas é algo que nos faz seguir em frente. A solidariedade dos amigos é muito legal”, disse Fernando.

Cozinha do estabelecimento Crédito: Arquivo pessoal

Além da divulgação para doações e contribuições, um empreendedor da região resolveu ajudar de uma forma diferente. O Jhones Teixeira, dono de uma loja de açaí no bairro, está fazendo uma promoção neste domingo (10). Quem comprar na “Loucos por Açaí” também estará ajudando o Fernando, já que 50% das vendas serão doadas para ele.

“A ideia partiu da solidariedade, de ajudar o próximo. Ver ele tendo esse prejuízo e perdendo as coisas, nessa pandemia ainda está mais complicado. Fazemos para ajudar”, disse Jhones.

Para contribuir e ajudar o Fernando, as doações estão sendo aceitas pelo Picpay, no perfil @fernando.loyola3 e pelo PIX, na chave 09372543713 (CPF).

A mesma mobilização está sendo feita para ajudar o Cadeiras Online, empresa do Rodrigo Marques, no bairro Andorinhas. O fogo tomou todo o espaço onde ele produzia e reformava cadeiras, destruindo ferramentas e materiais. Entre os equipamentos perdidos estão máquinas de costura, serras, tesouras, parafusadeiras, entre outros itens. A empresa de Rodrigo, com mais de 20 anos, é a fonte de sustento de quatro famílias.

Logo após o incêndio, amigos próximos começaram a se mobilizar, primeiro fazendo um mutirão para retirar os objetos do local e divulgando meios para que as pessoas também pudessem fazer contribuições para ajudar Rodrigo na recuperação do negócio.

Amigos fizeram mutirão para retirar objetos destruúido Crédito: Divulgação

“A comunidade abraçou a causa, tiveram muita solidariedade com a situação. Minha empresa tem mais de 20 anos, e estão me ajudando desde o início. É difícil, porque é uma coisa que não se consegue de uma hora para a outra. Mas estão ajudando demais a me recuperar. Isso está sendo muito importante!”, disse.

Para contribuir e ajudar o Rodrigo, as doações podem ser feitas pelo Picpay, pelo perfis @cadeiras.online e @rodrigo.cadeiras; por PIX na chave 07339106720 (CPF); e depósito ou transferência em conta no Banco do Brasil. Os dados para a operação são no nome de Rodrigo Marques da Silva, agência 1609-8, conta corrente 46457-0, CPF 073.397.067-20.

MOBILIZAÇÃO

A coordenadora do projeto Ateliê de Ideias, que faz parte do Território do Bem, Denise Biscotto, fala que a iniciativa foi das próprias comunidades, tendo os meios do Território também se mobilizado para ajudar ainda mais na divulgação.