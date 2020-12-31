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Em Guarapari

Incêndio em restaurante se alastra e atinge 3 carros na Praia do Morro

Segundo os Bombeiros, chamas teriam começado na cozinha do estabelecimento e se espalharam até uma garagem. Fogo foi controlado e ninguém ficou ferido

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 11:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2020 às 11:51
Incêndio atingiu apartamento, loja e veículo na Praia do Morro, em Guarapari
Incêndio afetou a sobreloja de um edifício na orla de Guarapari Crédito: Leitor de A Gazeta

Correção

31/12/2020 - 11:36
O Corpo de Bombeiros informou inicialmente que o fogo havia começado em um apartamento. Após a divulgação desta matéria, no entanto, a assessoria da corporação afirmou que o foco do incêndio foi em um restaurante. A informação foi corrigida.
Um incêndio atingiu um estabelecimento comercial na Praia do Morro, em Guarapari, na noite desta quarta-feira (30). Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), o fogo teve início na cozinha de um restaurante, na sobreloja de um edifício, e se alastrou para a garagem, atingindo três carros, uma motocicleta, bicicletas e aparelhos de ar-condicionado.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta das 19h30 desta quarta-feira. O fogo foi controlado e extinto, e não há registro de vítimas. A perícia não foi acionada. Veja a nota da Sesp na íntegra:
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio, por volta das 19h30, na Praia do Morro, em Guarapari. As chamas iniciaram na cozinha de um restaurante, na sobreloja de um edifício, e se alastraram para a garagem. Três carros e uma motocicleta foram incendiados, além de aparelhos de ar-condicionado e bicicletas. As chamas foram combatidas e extintas, sem registro de vítimas no local. Não houve pedido de perícia.

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