Mesmo com risco alto para Covid-19, Praia da Bacutia lota em Guarapari

Praia em Guarapari registra aglomeração Crédito: Reprodução

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Guarapari , a "Cidade Saúde", é um dos destinos mais procurados do Espírito Santo durante o verão e para a festa de ano-novo.

Fila de carros estacionados na Praia da Bacutia, em Guarapari Crédito: Reprodução

O decreto também trouxe a proibição para o funcionamento de boates, shows, casas de shows e afins, assim como o impedimento para a venda de bebidas alcoólicas no calçadão das praias, o que pode gerar cassação da licença do ambulante.

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Em um outro vídeo feito na mesma praia, uma pessoa ironiza dizendo que "coronavírus não vem aqui, não" - fazendo referência aos protocolos, como distanciamento social e uso de máscara, descartados pela população que curte o lugar. Veja o vídeo:

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Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Guarapari não informou se realizou alguma ação na Praia da Bacutia nesta quarta (30) para evitar as aglomerações. Também não respondeu se houve alguma denúncia sobre a movimentação na praia.

Em nota, a administração municipal garantiu que fiscalizações têm ocorrido em "diversos locais e situações", como "churrascos na praia, tendas, caixas de som, aglomerações, bares e restaurantes".

Ainda acrescentou que a população pode denunciar os pontos de aglomerações, como na Praia da Bacutia.