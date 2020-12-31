Your browser does not support the audio element. Casagrande sanciona Código de Ética dos militares do ES

O documento tem 186 artigos, entre os quais estão a proibição de exercer outra função particular remunerada, a criação de investigação preliminar sumária  uma espécie de investigação inicial sigilosa quando não houver elementos suficientes para instauração de um Inquérito Policial Militar (IPM)  e a apresentação de rol taxativo de infrações, como deixar de encaminhar material apreendido em ocorrência ou violar a dignidade humana.

O novo Código de Ética substitui o Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais, que havia sido produzido na própria instituição por superiores. O texto foi alvo de críticas e protestos por parte de entidades que representam os militares, e teve o voto contrário dos parlamentares que representam a categoria na Assembleia Legislativa.

maioria dos deputados aprovou o texto na última sessão ordinária do ano , no dia 22 de dezembro. O placar foi de 21 votos a favor, seis contrários e dois ausentes. Votaram contra os parlamentares Coronel Alexandre Quintino (PSL), Capitão Assumção (Patriota), Delegado Danilo Bahiense (sem partido), Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Carlos Von (Avante).