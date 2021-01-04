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Incêndio atinge prédio no bairro Andorinhas, em Vitória

O imóvel possui quatro andares e, no último pavimento, funcionava uma fábrica de estofados. Segundo os Bombeiros, o fogo teria começado em uma botija de gás e "acabou se propagando para o material que estava no terraço". Ninguém se feriu
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

04 jan 2021 às 09:36

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 09:36

Fumaça preta pode ser vista da Ponte da Passagem
Incêndio atinge casa no bairro Andorinhas, em Vitória Crédito: Amarildo Lima

Correção

04/01/2021 - 11:04
Uma versão anterior deste texto afirmava que o incêndio havia atingido uma casa. No entanto, após a publicação desta matéria, o Corpo de Bombeiros respondeu à demanda feita pela reportagem de A Gazeta e informou que o local atingido pelo fogo é um prédio de quatro andares. As informações foram alteradas no texto e o título foi corrigido.
Um incêndio atingiu um prédio na manhã desta segunda-feira (04) no bairro Andorinhas, em Vitória. O fogo atingiu o quarto andar do prédio, onde funcionava uma fábrica de estofados. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros e não há registro de vítimas no local. 
Segundo informações de populares, o fogo teria começado por volta das 7h30. A moradora Marilza do Carmo Dias, de 40 anos, que reside em um imóvel aos fundos do prédio, disse que alguns funcionários já trabalhavam quando o incêndio começou. A fumaça provocada pelo incêndio pôde ser vista de longe, da região da Ponte da Passagem.
"É um prédio residencial, e em cima funcionava uma fábrica de estofados. Eles reformavam cadeiras de escritório. Moram muitas famílias nesse prédio", contou a vizinha.
"Acordei com o barulho e a correria das pessoas. Eles já estavam trabalhando quando o fogo começou. Os Bombeiros ainda estão aqui, mas parece que ninguém se feriu"
Marilza do Carmo Dias - Vizinha

FOGO TERIA COMEÇADO EM BOTIJA DE GÁS

Corpo de Bombeiros informou por nota que foi acionado para atender a ocorrência por volta das 8h15 da manhã desta segunda-feira (04) e, ao chegar ao local, a equipe constatou que não havia vítimas. O fogo teria começado em uma botija de gás, no segundo andar do prédio.
"O prédio atingido possui quatro andares, onde os três primeiros pavimentos são residenciais e no último haviam cadeiras de madeira depositadas. Segundo relatos dos moradores do terceiro andar, o fogo começou em uma botija de gás e acabou se propagando para o material que estava no terraço. As chamas já foram extintas pela equipe. Até o momento, não houve solicitação de perícia. A Defesa Civil municipal foi acionada para avaliar a estrutura do local", diz a nota dos Bombeiros.
Moradora do apartamento onde o fogo começou, Rosimeire da Penha Silva contou que o incêndio teve início no momento em que ela fazia café. "A gente colocou a panela para fazer café, foi ascender o fogo, virou o botão e aí saiu o gás. Quando foi ascender o isqueiro passou para o bujão", tentou explicar.

MORADORES TENTARAM APAGAR O FOGO

De acordo com informações da TV Gazeta, vizinhos se uniram para tentar apagar o fogo antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Um homem de 55 anos, que morava no apartamento onde o fogo começou, tentou apagar as chamas, mas não conseguiu. Por conta disso ele teve ferimentos leves no braço, foi socorrido e levado para o hospital.
O motorista Roni Silva de Oliveira foi um dos vizinhos que tentou apagar o fogo: "Peguei o extintor na minha casa e a minha primeira intenção foi tirar o morador que estava desesperado, tentando apagar o fogo".
Moradores chegaram a ir até o outro lado da rua, onde funciona uma escola. De acordo com informações da TV Gazeta, no local havia um hidrante, mas não havia água no equipamento. O fogo só foi controlado com a chegada dos bombeiros.
Procurada pela reportagem, a Secretaria de Segurança Urbana de Vitória informou que a Guarda Civil Municipal esteve no local para dar suporte ao Corpo de Bombeiros e que a situação já estaria controlada.
"A Guarda Civil Municipal prestou suporte ao Corpo de Bombeiros Militar fazendo a barreira para bloquear a rua, para afastar os cidadãos de riscos devido ao incêndio no local. O Corpo de Bombeiros já estava prestando todo o atendimento e a situação está sob controle", diz a nota.
Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal foram chamados para atender ocorrência de incêndio no bairro Andorinhas, em Vitória
Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal foram chamados para atender ocorrência de ince Crédito: Divulgação / Guarda Municipal

OFICINA FUNCIONAVA HÁ 20 ANOS

O quarto andar ficou completamente destruído. No local, funcionava há 20 anos a oficina de Rodrigo Morais da Silva. Proprietário do prédio, ele sempre trabalhou no conserto de estofados e disse à reportagem da TV Gazeta que ainda não sabe como vai recomeçar. 
"Não deixaram eu subir, porque o fogo já tinha tomado tudo. Ainda não sei nem por onde começar. Ainda não acredito no que aconteceu", desabafou.
A Defesa Civil esteve no local para avaliar a estrutura do prédio e permitiu que os moradores voltassem para casa.

Atualização

04/01/2021 - 2:54
Após a publicação desta matéria, a reportagem da TV Gazeta esteve no local do incêndio e apurou detalhes com os moradores que tentaram apagar as chamas antes do Corpo de Bombeiros chegar ao local e também conversou com o proprietário do imóvel atingido pelo incêndio. As informações apuradas pela TV Gazeta foram inseridas no texto.

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