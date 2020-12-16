Empresa de SP quer parceria da Cesan para expandir investimentos no ES

Eu não acredito que possa dar errado. O esforço que foi a construção desse novo marco começou em 2016. Havia muito dinheiro sendo alocado e o dinheiro ou não era gasto, ou era gasto de maneira que não estava dentro do esperado. Essa mobilização começou no âmbito do governo, mas se espalhou pela sociedade. Movimento de várias associações ligadas não só ao setor de saneamento, mas também de infraestrutura, que ajudaram a que esse assunto ganhasse as páginas dos jornais. Gerou-se consciência de que o setor é relevante e é o mais relevante da infraestrutura hoje. Porque sem saneamento há prejuízo para o país na formação das pessoas. Onde não tem saneamento as crianças não se transformam em adultos produtivos. Esse setor do ponto de vista da justiça social faz toda a diferença. Eu entendo que isso se tornou irreversível. Hoje todos estão cobrando isso. A gente não está dizendo que só o setor privado é capaz de fazer, mas o setor privado vai ajudar muito entrando nesse jogo. O setor público, sozinho, definitivamente não fará. O privado junto com o setor público pode fazer. De modo geral, o investimento que o país precisa para crescer em infraestrutura tem que ser feito com o setor privado, sim, mas com o setor público também participando. Eu sou otimista, por mais que haja pequenos atrasos isso é normal. As mudanças são muitas, a criação das normas de referência pela Ana é um processo longo que pode levar dois anos pois são mais de 70 normas diferentes.