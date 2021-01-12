Governo do ES publica edital para o aquaviário com quatro pontos de parada

As embarcações do transporte Aquaviário vão passar pela Baía de Vitória Crédito: Fernando Madeira

A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) publicou o edital para a construção do aquaviário na Baía de Vitória. O anúncio será feito pelo governador do Estado, Renato Casagrande , no final da manhã desta terça-feira (12).

O edital vai contemplar a construção de quatro terminais de passageiros do sistema aquaviário e vai ter o custo de R$ 6,6 milhões. A abertura das propostas das empresas deve acontecer no dia 11 de fevereiro, de acordo com previsão da Semobi.

VEJA AO VIVO O ANÚNCIO DO GOVERNO DO ES

O novo sistema vai operar inicialmente com quatro estações (Prainha, em Vila Velha; Centro e Enseada do Suá (Praça do Papa), em Vitória; e Porto de Santana, em Cariacica), e será integrado ao sistema de transporte coletivo (Transcol), segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura.

Os pontos de embarque foram escolhidos para integrar a Grande Vitória, em locais com grande fluxo de pessoas e com integração com sistema de ônibus. De acordo com o governo, antes da execução do projeto, a empresa fará análise de estruturas, questões ambientais e iluminação dos pontos estabelecidos.

PANDEMIA E CRONOGRAMA DE OBRAS