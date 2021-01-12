Governo do ES publica edital para o aquaviário com quatro pontos de parada

A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) publicou o edital para a construção do aquaviário na Baía de Vitória. O anúncio será feito pelo governador do Estado, Renato Casagrande, no final da manhã desta terça-feira (12).
O edital vai contemplar a construção de quatro terminais de passageiros do sistema aquaviário e vai ter o custo de R$ 6,6 milhões. A abertura das propostas das empresas deve acontecer no dia 11 de fevereiro, de acordo com previsão da Semobi.
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O novo sistema vai operar inicialmente com quatro estações (Prainha, em Vila Velha; Centro e Enseada do Suá (Praça do Papa), em Vitória; e Porto de Santana, em Cariacica), e será integrado ao sistema de transporte coletivo (Transcol), segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura.
Os pontos de embarque foram escolhidos para integrar a Grande Vitória, em locais com grande fluxo de pessoas e com integração com sistema de ônibus. De acordo com o governo, antes da execução do projeto, a empresa fará análise de estruturas, questões ambientais e iluminação dos pontos estabelecidos.
PANDEMIA E CRONOGRAMA DE OBRAS
Em julho de 2020 o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, afirmou que a pandemia poderia gerar impactos no cronograma das obras, mas garantiu que o aquaviário vai sair do papel, sem estabelecer uma data para início da operação – em janeiro, antes da pandemia, o governador Renato Casagrande disse que a previsão era de que essa operação começasse em 2021.