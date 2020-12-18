Esquema no ES usava empresa investigada por ligação com o PCC e Hezbollah

Foram apreendidos US$ 630 mil e R$ 230 mil na Operação Piànjú Crédito: MPES/Divulgação

Uma das empresas americanas suspeitas de receber dinheiro através de uma organização criminosa sediada no Espírito Santo é investigada nos Estados Unidos por ter ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e com o Hezbollah, movimento xiita libanês considerado terrorista por algumas nações.

Segundo informações apuradas por A Gazeta, a informação foi compartilhada com as autoridades capixabas por órgãos de inteligência americanos.

A troca de informações foi feita no âmbito da investigação que apura a suposta formação de uma organização especializada em “prestar serviços” de lavagem de dinheiro para outros grupos criminosos . Segundo as investigações, o núcleo financeiro dessa operação seria formado por empresários do Espírito Santo.

No total, duas empresas americanas foram identificadas durante a investigação como destinatárias dos repasses feitos pelas empresas de fachada do Espírito Santo.

Já o homem identificado como dono da outra empresa está em Miami, na Flórida e não foi preso. As autoridades capixabas estão em contato com a Interpol , a Polícia Internacional, para que o nome dele seja incluído na lista de procurados pela instituição.

Outras investigações no Brasil já apontaram a suposta ligação do PCC com os Estados Unidos.

Em 2015, a Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo apontaram que o grupo mantinha ao menos uma conta corrente na China e outra nos Estados Unidos para lavar dinheiro do tráfico e fazer compras internacionais de drogas e armas. Na ocasião, eles observaram movimentações financeiras que chegavam a R$ 100 milhões.

Já em 2017, um relatório da Foundation for Defense of Democracies (FDD) , ONG americana com foco em segurança e política externa, mostrou com detalhes a aliança do PCC com o Hezbollah. Um desses pontos de encontro entre as duas organizações seria justamente nas rotas de lavagem de dinheiro.

COMO ERA FEITA A LAVAGEM DE DINHEIRO NO ES

De acordo com os responsáveis pelas investigações, empresas de fora do Estado contratavam o grupo capixaba para "limpar" o dinheiro sujo. Uma vez que o recurso era obtido de forma ilegal pelos contratantes, a cifra passava por uma rede de empresas de fachada no Espirito Santo. Daí era enviado ao exterior sob a forma de contratos de prestação de serviço que nunca eram executados.

Eram simuladas operações comerciais de carga para China e Estados Unidos, de importação e exportação, além de serviços como aluguel de contêiner e desembaraço aduaneiro, segundo a Polícia Civil.

Operação Piànjú no Espírito Santo

Dessa forma, eles davam ares de legalidade para o dinheiro obtido ilegalmente pelos clientes, de acordo com os investigadores, seja através de corrupção, tráfico de drogas ou outros crimes.